Jenže v časech pandemie se slovenský reprezentant místo toho připravuje v Plzni s týmem Škodovky na další ročník extraligy.

„Ani si nepamatuji, kdy jsem měl takhle dlouhou letní přípravu,“ připouští 26letý rodák z Trenčína a opora plzeňské defenzivy.

Jak jste prožil minulé nejistotou naplněné týdny?

Jakmile bylo jasné, že se extraliga nedohraje, tak jsem vyrazil na Slovensko. Možná den poté se zavřely hranice, takže dva a půl měsíce jsem byl doma.

Život se kvůli pandemii zklidnil. Co vám to přineslo?

Jsem člověk, který musí stále něco dělat, ale psychicky jsem vypnul, a navíc jsem se po dlouhé době dobře vyspal. V tom jsem si to užil.

Chodily vám od trenérů úkoly, které bylo třeba plnit?

Kondičák nám naposílal tréninkové plány a rodiče mají naštěstí doma posilovnu. Jako mladý jsem tam moc nechodil, ale teď jsem ji využíval. Posilovali jsme společně s přítelkyní (úsměv).

Kdy jste se vrátil do Čech?

Asi před třemi týdny. Aby mě pustili přes hranice, tak jsem potřeboval test na koronavir a k tomu smlouvu s Plzní. Zase jsem ale po příjezdu nemusel do karantény.

Sledujete dění kolem koronaviru i nyní, když se zdá, že je krize na ústupu?

Sleduji. Předtím víc v Česku, teď zase na Slovensku, abych zjistil, kdy bych se mohl dostat domů. Stále tam platí nějaká chytrá karanténa, ale nikdo pořádně neví, jak funguje. Do konce kondiční přípravy zbývá ještě asi sedm týdnů a do té doby se to snad vyřeší.

Tréninky jsou hodně náročné, berou síly. Neobáváte se tím víc možné nákazy?

Tak možné je všechno. Ale spíš člověk přemýšlí, jak se bude situace vyvíjet dál. Zda v září začne extraliga, jestli s diváky, nebo bez nich. Ale fotbal se už rozbíhá, tak snad bude hokej následovat.

Obrana Škodovky prošla po sezoně obměnou. Jde o pozitivní změny?

Pár hráčů odešlo, Pulpík (Pulpán), Mora (Moravčík), Adam Jánošík a Bohouš Jank, ale zase přišli jiní šikovní kluci – Stříťas (Stříteský) z Varů, Kvasňa (Kvasnička) a také Švéd Lang. Takže doplněné je to dobře. Dva tři kluci se v defenzivě mění tak nějak každý rok a od toho je letní příprava, abychom se sehráli. Nebojím se, že by nám to vzadu neklapalo.

Teď však přibude také Lang, cizinec ze severu.

Předtím jsme tu měli zase Američany Nickyho Jonese a Conora Allena a byli to výborní kluci. Stejná pověst předchází Viktora Langa, takže se na spolupráci těším.

Jsou tréninky v době platných omezení v něčem jiné?

Většina se jich odbývá venku, a ne někde na zimáku. Je to snad i lepší.

Od pondělí vás čeká letos jediný týmový kemp na Šumavě. Jak moc se těšíte?

Docela ano. Jen výběh na Pancíř mě moc nebaví, ale zbytek programu beru jako dobrou příležitost na utužení party.