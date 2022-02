Plzeň zůstala ve vrcholící rvačce o přímý postup do play-off čtvrtá a dotírajícím Vítkovicím odskočila. Stínem tříbodové výhry je zranění plzeňského střelce Bulíře, který v úvodu utkání doplatil na drsný atak u mantinelu a do boje se už nevrátil.

Český hokej? Změny jsou třeba, shodují se Baďouček s Říhou

Na zápas po uvolnění anticovidových restrikcí dorazily téměř tři tisícovky diváků a plzeňský kotel zněl zase silněji. Škodovka vyrukovala na Rideru ještě bez bronzového olympionika Čerešňáka, navíc brzy přišla i o Bulíře. Přesto platilo, že doma to Plzeň na Vítkovice umí.

Záhy opustil arénu i vítkovický Kalus. Hosté v zákrocích přitlačili, Kalus trefil soupeře do hlavy a dostal trest na pět minut a do konce utkání. Dlouhou početní výhodu si Plzeň zkrátila vlastním vyloučením. Vážnější šanci si nevypracovala, zato vítkovický Kovář po brejku rozezněl tyčku plzeňské klece. Indiáni byli ale dál aktivnější a šli do vedení. Kindlovo nahození brankář Dolejš vyrazil jen k Malátovi, který trefoval odkrytý cíl. Kotouč strašně skákal, tak jsem do toho plácl jak nějaký golfista, nicméně jsem šťastný, že mi to tam padlo,“ radoval se mladý plzeňský útočník z druhého gólu v sezoně.

Pavláta v domácí brance pak ještě jednou zachránila tyč po Bondrově zakončení.

Druhou část otevřela Škodovka přečíslením tří na jednoho, jenže ani Kremláčkovo rána nebyla přesná. Následně Pavlát zastavil Lakatošovu bombu maskou.

Kdo je nová tvář Viktorie? Brazilský stoper, který začínal ve slavném Fluminense

Ale po polovině zápasu domácí aréna znovu vybuchla radostí. Dzierkals bleskově vybruslil zpoza branky Ridery a zblízka nadvakrát překonal Dolejše. Hosté mohli hned po rozehrání snížit. Přečíslení táhl Marosz, ale Lakatoš na puk před plzeňskou brankou nedosáhl. Poté se blýskl Pavlát, když v sedě čapl vítkovickou střelu. Tyčku v přesilovce trefil i domácí Blomstrand.

Před koncem druhé třetiny vítkovický Lednický poslal na mantinel Budíka, strhla se potyčka, jenže Indiáni přesilovku v úvodu třetí části nevyužili a hosté dál žili.

Obránce Budík se po sólu protáhl až před Dolejše, ale neskóroval a platilo: nedáš – dostaneš.

Solovjov průstřelem od modré dostal Rideru na kontakt a zápas se ještě vyostřil. Vítkovický Stehlík pak vrazil proti mantinelu Kodýtka, stejně jako Kalus zápas nedohrál. Jenže Plzeň ani tentokrát pětiminutovou výhodu nezúročila a o vítězství se musela tvrdě rvát až do konce. Vypjatý závěr však Indiáni zvládli a zaslouženě slavili cennou výhru.

Hlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „Dá se říci, že to byl zápas o šest bodů. Kluci tam nechali všechno, ti co ten zápas dohrávali, úplné maximum. Urvali jsme to bojovností, maximálním nasazením, které jsme měli. Jsem strašně rád za to, že jsme ten zápas zvládli. Musím poděkovat klukům za bojovnost a jak k zápasu přistoupili. Bylo to perfektně odpracované, od celého týmu.“

Radek Philipp (Vítkovice): „My jsme přijeli do Plzně s cílem uhrát nějaké body. Kluci makali celý zápas, měli jsme vyložené šance, ty jsme ale bohužel neproměnili. Měli jsme bohužel hodně vyloučených hráčů. V závěru se Plzeň strachovala o vítězství, my jsme zápas poctivě odmakali, hráčům nelze nic vytknout.“

ŠKODA PLZEŇ – VÍTKOVICE 3:1

Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1. Branky a nahrávky: 12. Malát (J. Kindl, Mertl), 31. Dzierkals (Mertl), 60. Schleiss (Kodýtek, Suchý) – 46. A. Solovjov (R. Polák, J. Hruška). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Komárek, Gerát. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Střely na branku: 28:27. Diváci: 2889.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl, Hamšík – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Malát, G. Thorell, J. Dufek. Trenéři: Říha a Baďouček.

Vítkovice: Dolejš – A. Solovjov, R. Polák, R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Lakatoš – R. Bondra, J. Hruška, Fridrich – Dej, Flick, Lednický – Bernovský, Chlán. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.