Na čtyři tisíce natěšených fanoušků slavilo výhru Škodovky, která ve druhém kole nového ročníku svalila v dramatické bitvě mistry z Třince 3:2.

Indiáni tím napravili dojem z úvodního nepovedeného vystoupení v Pardubicích, kde padli 0:4. A to se museli vyrovnat s další porcí komplikací.

Vedle na dva zápasy distancovaného obránce Jiříčka postrádali kvůli indispozici i dvojici centrů Kodýtka s Musilem.

S přeskupenými útoky, v nichž si premiéru odbyl 18letý junior Soukup, se ale Škodovka do šampionů pustila odhodlaně. V úvodní třetině také Oceláře předčila v počtu střel 14:6, jenže z toho vytěžila jen těsné vedení.

To domácí potrestali nedisciplinovanost Třince. Víc než minutu dlouhou výhodu pět na tři škodováci ještě nevyužili, ale pak v klasické přesilovce se prvním gólem za Plzeň blýskl Dzierkals, když nadvakrát překonal v úvodním kole neprůstřelného Mazance.

Lotyšská posila už předtím předvedla svou šikovnost. To se Dzierkals parádně protáhl přes Marinčina, kličku do bekhendu však nedotáhl do konce. Pár dobrých šancí měli i Třinečtí, ale na Furcha v první dvacetiminutovce nevyzráli.

Hned na začátku druhé části ubránila Škodovka oslabení . Zápas pokračoval ve vysokém tempu, šance se rodily na obou stranách, to podstatné v prostřední třetině se však odehrálo během třinácti sekund.

V čase 26:29 po přihrávce zpoza branky srovnal pohotově Hrňa, jenže Plzeň si vzala vedení bleskově zpět. Po Blomstrandově pobídce Mazance ještě v téže minutě rovněž pohotově prostřelil Kantner.

Oceláři měli sice dál herně mírně navrch, ale Indiáni hrozili z rychlých protiútoků. Na Mazance jel dvakrát sám Kuťák, prosadit se mohli Mertl i Budík, ale své akce nevyužili.

Oceláři i poté víc útočili, Plzeň odolávala a závěr nabídl ještě drama

Nejprve domácí po rychlé akci dali na 3:1, když Mazance překonal Čerešňák. Jenže hosté se jen po 21 sekundách vrátili po Marcinkově trefě na dostřel. Škodovka si však už tři body nedala vzít. Při power-play hostů trefil ještě Dzierkals tyč opouštěné třinecké klece.

Plzeňský trenér Václav Baďouček ocenil už vstup mužstva do utkání. „Byli jsme aktivní, dohrávali souboje, což chceme. Přesilovka pět na tři nám ještě nevyšla, měli jsme hodně šancí, ale spadly nám tam jen dva góly. Znovuzískání vedení na 2:1 ale bylo strašně důležité. Ve třetí části nás Třinec tlačil, my jsme to ale dobře odbránili a ubojovali. Díky týmu, že se oklepal z Pardubic, dnes to byl dobrý tým,“ podotkl zkušený kouč.