Před zápasem převzal obránce Čerešňák pamětní dres k nedávnému třístému startu ve službách Plzně, jenže tím se pozitiva pro Škodovku vyčerpala. Do sestavy Indiánů se sice vrátili Blomstrand s Mertlem, zato jim chyběli jiní čtyři útočníci (Thorrell, Musil, Dufek, Suchý) a v ofenzivních řadách si museli vypomoci juniory.

Od začátku bylo znát, že se střetávají celky, které rozbíhající se rok nezastihl v optimální formě. Hráči na obou stranách vkládali do boje úsilí, ale v nervózním průběhu také často chybovali.

První třetina skončila bez gólů, i když šance se rodily. Bombu domácího Schleisse kryl brankář Kváča, Svoboda v plzeňské kleci zase vychytal Šírovu šanci. Po další liberecké akci minul odkrytou bránu Birner a před Kváčou se zase z dorážky neprosadil Přikryl.

To podstatné se odehrálo před polovinou zápasu. Škodovka nejprve ubránila oslabení, pak si sama zahrála přesilovku, jenže skóre otevřeli hosté. Proti svému bývalému klubu aktivně hrající Bulíř ztratil puk, k brejku nasadil Jelínek, při zakončení byl faulován a sudí vynesli hned dva tresty. Bulíř dvě minuty a k tomu trestné střílení. To po kličce do bekhendu zakončil gólem Filippi.

Tři minuty nato ale domácí v další výhodě přece jen srovnali. Bulířovu ránu srazili obránci jen k rozjetému Přikrylovi, který bekhendem zametl puk za bezmocného Kváču.

Další přesilovku však Plzeňští sehráli špatně. Výsledkem byl jen nešťastný moment, kdy Bulířova bomba trefila bránícího Dernera do obličeje a zraněný hráč zápas nedohrál.

Ve zbytku třetiny byli hosté lepší, dostávali Indiány pod tlak a po řadě šancí přiklonili zápas na svou stranu. Před druhou pauzou po zmatcích před Svobodou upravil na 2:1 pro Tygry mladík Šír.

Škodovka se snažila s výsledkem ještě něco udělat, závěrečné dějství bylo zase vyrovnané, jenže oslabený tým už nenašel sílu k obratu. Navíc hosté před koncem utkání po Vlachovo teči zblízka přidali třetí gól. A při plzeňské hře bez gólmana pak zpečetil výhru hostů trefou do opuštěné brány Gríger.

V neděli hraje Škodovka od 16.00 hodin na ledě předposledního Kladna.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „První a třetí třetina byla poměrně vyrovnaná, byť soupeř byl silnější v osobních soubojích i na buly. Tím měl i více ze hry. Ve druhé třetině byl rozdíl markantní. Soupeř nás předčil ve všech činnostech a zvítězil zaslouženě. Bohužel náš tým se vinou zdravotních trablů mění každý den a je to hodně nepříjemné. Ve druhé třetině nám kvůli vyloučením chodilo do hry jen šest útočníků, což jim sebralo spoustu sil. Ale nechceme se na to vymlouvat. Musíme pracovat s tím, v jakém složení jsme.“

Patrik Augusta (Liberec): „Zápas se mi i díky vítězství hodnotí dobře. Po dlouhé době jsme celých šedesát minut hráli dobrý pracovitý hokej bez větších chyb. Dařilo se nám, vytvářeli jsme si šance, některé jsme i proměnili. Dokázali jsme navíc kromě jedné šťastné teče ubránit přesilovky soupeře a nic víc jsme mu nedovolili. Tím jsme si zápas naklonili na naši stranu. Byli jsme aktivní a dobře jsme forčekovali. Gratulace hráčům do kabiny.“

ŠKODA PLZEŇ – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 1:4

Třetiny: 0:0, 1:2, 0:2. Branky a nahrávky: 29. F. Přikryl (Bulíř, Čerešňák) – 26. Filippi z trest. střílení, 37. J. Šír (Rychlovský, Kolmann), 53. J. Vlach (Melancon, Kolmann), 60. Gríger (Filippi, Birner). Rozhodčí: Lacina, Pražák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 28:37. Diváci: 1000.



Plzeň: Miroslav Svoboda – Kvasnička, Čerešňák, Graňák, Kremláček, L. Kaňák, J. Kindl, V. Lang – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Krliš, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Liberec: Kváča – M. Rosandič, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Birner, Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Trenéři: P. Augusta a Jiří Kudrna.