Výrazný podíl na úspěchu měl útok Luboš Rob, Pavel Musil, David Stach.

Navrátilec v plzeňské sestavě Stach přihrával na dva góly, další letní posila Musil dvakrát skóroval a Rob, který v kádru Západočechů kroutí druhou sezonu, k tomu přidal gól a dvě asistence.

Hlavní kouč Ladislav Čihák přesto tlumil euforii. „Jeví se dobře, ale víc ukáže až sezona. Pak se mě ptejte,“ komentoval trenér Škodovky výkon úderného tria v rozhodující bitvě, v níž to bylo pro Plzeň vabank.

Buď urve doma vítězství za tři body a posune se do vyřazovací fáze, nebo v poháru končí. „Pokud chceme hrát v extralize znovu o nejvyšší příčky, tak musíme těžká utkání zvládat. Teď nás čeká čtvrtfinále, kterým to pro nás ale rozhodně nekončí. Chceme postoupit ještě dál,“ vyhlásil jeden z klíčových mužů zápasu Luboš Rob.

Neměl to lehké. Do Plzně sice 25letý borec přišel před rokem ze Vsetína jako nejlepší střelec první ligy, jenže se narodil do hokejové rodiny v Českých Budějovicích (otec byl rovněž útočník, má titul se Spartou a řadu reprezentačních startů).

I Rob mladší hrál dlouho za Motor, a navíc má v přízni další hokejovou ikonu z jižních Čech – Jaroslava Pouzara. Excelentní levé křídlo, mistra světa a vítěze Stanley Cupu.

Souboje s Motorem jsou tak pro šikovného forvarda hodně specifické.

„I když v Českých Budějovicích nehraju dva roky, tak odtud pocházím a mám tam rodinu. V Motoru mě vychovali a do 23 let jsem tam působil, ale teď jsem v Plzni a chci se Škodovkou uspět,“ prohlásil Rob.

Ačkoliv v tom utkání šlo o hodně, nějaké popichování prý nebylo. „Jen pár dnů před zápasem jsem se potkal v Českých Budějovicích s Pavlem Pýchou (kapitán Motoru), tak to zřejmě větší štěstí přineslo mně,“ po-usmál se útočník. „Věděli jsme, že Budějkám stačí k postupu remíza, zatímco my musíme vyhrát za tři body,a šli jsme si za tím,“ ocenil.

Souhru v útoku s Musilem a Stachem si pochvaluje. „Nastupujeme spolu od chvíle, co jsme na ledě, a už na Spartě jsme dali dva góly. Rozumíme si a byl bych rád, kdybychom spolu hráli i dál. Záleží ale na trenérovi,“ podotkl Luboš Rob.

Plzeň nastoupí ve čtvrtfinále (hrací dny jsou pondělí a středa) proti Litvínovu a začínat bude doma.