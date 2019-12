Naposledy v Helsinkách čeští hokejisté mistry světa z Finska přetlačili po nájezdech a ovládli turnaj Karjala. Ve čtvrtek na to chtějí navázat v Plzni, kde se národní tým utká s obhájci světového zlata na úvod ruského Channel One Cupu.

„Mužstvo by mělo být ještě silnější než na Karjale, ale všichni nás budou brát zase vážněji. Vstup do turnaje tak bude důležitý,“ uvedl reprezentační trenér Miloš Říha.

Kouč dopředu avizoval, že do branky proti Finům pošle Romana Willa a šanci dá i dalším plzeňským hráčům v čele s kanonýrem Milanem Gulašem.

Zkušený útočník v extralize exceluje a teď se poprvé od startu na mistrovství světa předvede v reprezentaci.

„Zahrát si za český tým doma bylo mým tajným přáním a jsem rád, že můžu v Plzni nastoupit. Chci si zápas užít a přispět k vítězství,“ prohlásil třiatřicetiletý borec.

Gulaš nastoupí jen do bitvy s Finy a na zbývající dva zápasy turnaje do Moskvy neodletí. Do čtvrtečního utkání naskočí v elitní formaci s Tomášem Filippim a Martinem Zaťovičem, navíc s kapitánským céčkem na dresu.

„Milan je ve formě a dostal vedle sebe hráče, kteří mu budou umět vyhovět i nahrát. Reprezentaci si už osahal, má chuť a jdeme podle domluvy,“ sdělil asistent trenéra Robert Reichel.

Zároveň potvrdil, že do souboje se Seveřany zasáhnou i další hráči spojení s plzeňským hokejem. A to beci Michal Moravčík, Jakub Jeřábek, Adam Šustr, Vojtěch Mozík nebo Marek Hrbas.

Mimo hru tak zůstane obránce Ondřej Vitásek, trio bratrů Zohornových a brankář Marek Langhamer. Role dvojky se ujme Šimon Hrubec, jinak v KHL gólman čínského Kunlunu, který se spoluhráčem z obrany Šustrem ještě v pondělí hráli zápas v dálném Chabarovsku.

POZOR NA PŘESILOVKY

Finové přivezli na západ Čech šest hokejistů ze zlatého týmu, ale také osm nováčků. Stejný počet hráčů z výběru Suomi si už předtím zahrálo domácí Karjalu.

„Viděl jsem v Plzni jejich trénink. Mají nasazení, výborně bruslí. Celoplošně po nás budou chodit. Budou hrát podobným stylem jako na Karjale. Těžký soupeř, který má výborné přesilovky,“ hodnotil Reichl.

A ocenil zájem hráčů o reprezentaci. „Kluci chtějí přijíždět, na nároďák se těší. Napomáhají tomu výsledky. Dařilo se na mistrovství světa, povedla se Karjala. Od něčeho jsme se odrazili,“ řekl trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana.

Předpokládaná sestava českého týmu: Will (Hrubec) – Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Mozík, Klok, Pyrochta, Hrbas – Gulaš, Filippi, Zaťovič – Jaškin, Sedlák, Nestrašil – Tomášek, Horák, Sekáč – Lenc, Rousek, O. Beránek.