V Logspeed CZ Aréně se bude výběr reprezentačního trenéra Filipa Pešána pro mistrovství světa v Lotyšsku chystat na dvojzápas s Německem. Souboje z programu Euro Hockey Challenge se odehrají v Norimberku ve čtvrtek (18.00) a v sobotu (13.30).

Krystalizující český tým pro vrchol sezony nese výraznou plzeňskou stopu. Oba Pešánovi asistenti Martin Straka s Jaroslavem Špačkem, kustodi Zdeněk Šmíd i Petr Šulan a také řada hráčů má kořeny nebo aktuálně působí v extraligové Škodovce.

Třeba útočníci Filip Suchý, Petr Kodýtek a Jakub Pour. Ofenzivní trio dravých mladíků přečkalo škrty na české soupisce a teď v dobře známém prostředí pokračuje v přípravě s reprezentací.

„Je to fajn pocit. Už ve chvíli, kdy jsem se hlásil na reprezentačním kempu, mi napadlo, že by bylo hezké si zatrénovat s nároďákem v Plzni. A jsem rád, že se mi to povedlo dotáhnout až sem,“ hlásil před prvním tréninkem na plzeňském ledě Petr Kodýtek. „Zázemí máme přímo v naší šatně, takže je to ještě o trochu komfortnější,“ doplnil 22letý centr Indiánů.

Malý velký muž české extraligy (168 cm) přebíjející chybějící centimetry rychlostí, šikovností a bojovností oblékl národní dres poprvé už loni na prosincovém turnaji v Rusku, nechyběl ani na únorových Švédských hrách a teď bojuje o naději zahrát si premiérově na mistrovství světa.

„I když by bylo úžasný se na šampionát dostat, tak zůstávám nohama na zemi. Před námi je další týden a dvě utkání s Němci. Chci odvést dobrou práci v tréninku i v zápasech, pokud budu nominován, a víc neřeším. Rozhodně neusínám s myšlenkou, že chci urvat mistrovství světa,“ prohlásil jasně rodák ze Sušice.

Nervózní tak nebyl ani v sobotním večeru, kdy hlavní kouč Pešán se svými kolegy po dvou soubojích s Rakouskem (5:0, 7:2) vyřadili z týmu hned osm hráčů.

„Než nervy to bylo spíš očekávání, jestli padne i moje jméno a zůstanu. Sice by mě mrzelo, pokud bych v týmu nepokračoval, ale už to, že jsem mohl s reprezentací trénovat, je cenná zkušenost. Nároďák je nároďák,“ zdůraznil Kodýtek.

Do druhého duelu s Rakouskem sice vstoupil vyloučením, které soupeř proměnil ve vedoucí gól, ale ke konečné výhře 7:2 pak centr podobně jako další škodovák Suchý přispěl asistencí a gólem. Pro Kodýtka prvním v českých barvách.

„Vždycky můžete podat lepší výkon, ale dát gól v reprezentaci byl hezký pocit. Něco tím ze mne spadlo, ale musím pracovat dál,“ podotkl hokejový štírek.

A těší ho, že v národním týmu zůstali i oba týmoví kolegové Suchý a Pour, s nímž v obou přípravných soubojích s Rakouskem operoval dokonce v jednom útoku.

„S Kubou Pourem, který je o něco mladší, jsme hokejově vyrůstali a známe se dlouho. V lajně nás navíc skvěle doplňoval Jakub Flek, který je spojován s Karlovými Vary, ale mládeží prošel rovněž v Plzni,“ připomněl.

A jak nahlíží na nadcházející dvojzápas s Německem? „Asi to bude kvalitnější soupeř než Rakušané. Osobně ale nekoukám na to jestli hrajeme s tím nebo oním soupeřem. Vždy chci odvést co nejlepší výkon a zvítězit,“ uzavřel Petr Kodýtek.

Nadcházející program české hokejové reprezentace

Pondělí až středa: Plzeň, tréninky v Logspeed CZ Aréně

Čtvrtek: Plzeň, dopolední rozbruslení v Logspeed CZ Aréně

Čtvrtek: Německo – Česko (Norimberk, 18.00)

Pátek: Norimberk, trénink

Sobota: Německo – Česko (Norimberk, 13.30)