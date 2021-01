Po půlce včerejšího utkání v Olomouci útočník Jakub Pour svým přesilovkovým gólem zvýšil vedení Plzně už na 3:1, jenže cesta k vítězství na Hané byla byla pro Škodovku ještě složitá. Nakonec to přece jen vyšlo a Indiáni po hubenějších časech brali podruhé za sebou tři body.

Útočník Jakub Pour | Foto: hcplzen.cz

„To vítězství je strašně cenné. Jsme rádi, že jsme to dokázali nakonec rozhodnout a dotáhnout k výhře za tři body. Byl to totiž znovu strašně urputný zápas. Ono s Olomoucí je to vždycky hodně náročné. Mají silné hráče a je to hodně o osobních soubojích,“ ocenil maximální zisk v olomoucké bitvě 21letý útočník, který se gólem podepsal také pod předchozí vítězství Škodovky nad Hradcem Králové.