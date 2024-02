Škodovka na Spartě přes nepříznivý vývoj ještě vykřesala naději, ale zradila ji špatná produktivita. Teď čeká Indiány speciální derby pod skokanskými můstky.

Gólman Milan Klouček, který do zápasu naskočil za stavu 0:3, řeší skokem jednu z ošemetných situací před plzeňskou brankou. | Foto: hcplzen.cz

Neprožívají zrovna pohodové časy. Před reprezentační pauzou sice hokejisté plzeňské Škodovky zlomili výhrou v derby s Karlovými Vary táhnoucí se sérii porážek, ale po přestávce znovu padají.

V pondělí prohráli Indiáni s extraligovým lídrem z Pardubic 1:3, ve středu pak v Praze nestačili ani počtvrté v sezoně na druhou Spartu a odvezli si prohru 2:4.

Přes solidní vstup do zápasu 44. kola nechali škodováci spícího favorita probrat a v úvodní třetině třikrát inkasovali. A i když v prostřední periodě utkání ještě dvěma góly zdramatizovali, k obratu to nedotáhli.

Obránce Petr Zámorský se asistencemi podílel na obou plzeňských gólech.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

„Přes respekt k síle Sparty se mi utkání hodnotí špatně,“ přiznal na klubovém webu obránce Petr Zámorský. „Rychle jsme prohrávali 0:3. Párkrát jsme tam propadli a napadalo nám to tam. Pak už se to proti takovému soupeři těžko otáčí. Přesto jsme nic nezabalili, nechali tam všechno, bohužel to nestačilo,“ mrzelo produktivního beka, který asistoval u obou plzeňských gólů.

Na dorážku Jakuba Lva v přesilovce navázal záhy druhou brankou Jakub Pour, jenže poté Jakuba Kováře ve sparťanské brance už Plzeňští nepřekonali. Naopak ještě ve druhé části Filip Chlapík po výpadu zkompletoval hattrick a definitivně potopil naděje Škodovky.

„Kluci to odbojovali, ale přesilovky a produktivita nás srazily,“ viděl příčiny neúspěchu trenér Petr Kořínek. „Přitom druhá třetina byla z naší strany dobrá, snížili jsme na 2:3, pak jsme měli k dispozici čtyřminutovou přesilovku, ale bohužel jsme ji nevyužili. Místo, abychom vyrovnali, jsme inkasovali čtvrtý gól. Ve třetí třetině jsme se snažili, byly tam nějaké šance, ale naše produktivita byla dál velmi špatná,“ připustil hlavní kouč.

Plzeň je po dvou porážkách aktuálně dvanáctá. Naštěstí pro Indiány prohrávají i celky pod nimi, a tak hraniční pozici pro postup do předkola drží dál o 11 bodů před třináctou Mladou Boleslaví a před posledním Kladnem jsou o 23 bodů.

Do konce základní části sehrají škodováci ještě sedm zápasů, pět z nich ale u soupeřů. Dva duely ještě do konce týdne.

V sobotu se Plzeň střetne na otevřeném stadionu pod můstky v německém Klingenthalu v dohrávce čtvrtého kola s Karlovými Vary (17.00) a den poté hraje na ledě posledního Kladna (16.00).

„Je potřeba jít zápas od zápasu, nachystat se a vybojovat co nejvíce bodů. Teď nás čeká derby v rámci Winter Classic v Klingenthalu. Všichni se těšíme. Nikdy jsem takový zápas nehrál a doufám, že skončí naším vítězstvím,“ prohlásil Petr Zámorský.

Lístky na výjimečný zápas pod širým nebem jsou nyní dostupné pouze online na oficiálním webu akce https://hockey-outdoor-triple.com/cs/.

Hrozivá první třetina Plzně, pak z nula tři k naději

Boj o předkolo pokračuje

Program Škodovky do konce základní části extraligy:

dohrávka 4. kola

sobota 17. 2., Klingenthal, 17.00

Karlovy Vary – Škoda Plzeň

46., neděle 18. 2., 16.00

Kladno – Škoda Plzeň

48., pátek 23. 2., 17.30

Vítkovice – Škoda Plzeň

49., neděle 25. 2., 17.00

Kometa Brno – Škoda Plzeň

50., úterý 27. 2., 17.30

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav

51.,pátek 1. 3., 18.00

Mountfield HK – Škoda Plzeň

52., neděle 3. 3., 16.30

Škoda Plzeň – Liberec