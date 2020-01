„Byla to řežba, ale konečně jsme Spartu v sezoně porazili,“ usmíval se Frodl, který v extralize naskočil do všech 39 utkání Plzně a je oporou týmu.

Michal Řepík říkal, že jeho neproměněné trestné střílení za stavu 2:2 bylo klíčové. Vnímal jste to podobně?

Asi to byl důležitý moment. Naštěstí mě Řepík trefil. Minule mi tady v Plzni dal v nájezdech gól a my jsme prohráli. Teď ne.

Dá se vůbec mluvit o jednom klíčovém momentu v tak bouřlivém utkání?

Zápas jsem si užíval. Byl plný dům, na ledě to bylo vyhecované, řežba. Padly góly, proběhly nějaké šarvátky, lidi byli ve varu. A jsem rád, že jsme to zvládli. V druhé třetině jsme přestáli tlak Sparty a pak jsme odskočili. To bylo důležité. A pak ten gól Čera, i když to asi ještě někdo tečoval (smích).

Když sudí nejprve uznali gól Sparty na 2:2 a Plzeň si vzala výzvu, vy jste věřil, že nebude platit?

Tak vždycky je tam nějaká pochybnost. Ale byl jsem si jistý, že ten hráč na mě ležel. Nejdřív mě střela trefila do hlavy a pak to šlo do prázdný. Nemohl jsem nic. Takže se snad mohlo řešit, jestli to nebylo mimo brankoviště. Ale nebylo, když to neuznali.

Zápas se Spartou také poprvé v sezoně skončil po šedesáti minutách. Nečekal jste znovu remízu a pak prodloužení?

Ne. Když jsme ve třetí třetině vedli o dva góly, tak už jsem věřil, že to dotáhneme k vítězství. Navíc šlo o druhé místo, ale my jsme to odehráli dobře.