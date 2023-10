Byl jsem nastavený jako na play-off, říká brankář Pavlát

V závěru extraligového duelu s Vítkovicemi byl gólman Dominik Pavlát pod palbou, ale dál čaroval. Kryl Kriegerovu ránu, vychytal Bukartse. V konci neúprosné bitvy pak čapl Percyho pokus a vytáhl se při Lakatošově střele po buly, kdy udržel puk mezi betony, aniž tušil kde. Ale zůstal nepřekonán a hokejovou Plzeň dotáhl po šesti nezdarech k výhře 1:0.

„Je to radost i úleva zároveň. Konečně jsme zlomili tu špatnou sérii. Tušili jsme, že to nejspíš bude o jednom gólu a jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a užili si vítěznou radost s našimi fanoušky. Nezanevřeli na nás, fandili nám celý zápas a byli skvělí,“ ocenil 23letý brankář, který k vítězství přispěl celkem třiceti zákroky.

Dominik Pavlát.Zdroj: hcplzen.cz

V čem byl výkon plzeňského týmu proti Vítkovicím lepší oproti předchozím zápasům?

Asi jsme nedělali tolik chyb, hráli jsme zodpovědně zezadu a stále jsme věřili, že vítězný gól dáme a tři body budou naše.

Byl bezgólový stav pro vás jako brankáře lepší než když padá více branek a skóre se přelévá?

Možná je to lepší. Vnímáte, že jste nekapituloval, máte stále nulu. Vyhrát 1:0 je pro gólmana hodně sladké.

Zároveň je to obrovská odpovědnost. Vždyť každá sebemenší chybka může znamenat hořkou porážku.

Do zápasu jsem také šel nastavený jako na sedmé rozhodující utkání play-off. S tím, že musíme vyhrát stůj co stůj. V play-off také často rozhoduje jeden gól a tentokrát se to naštěstí přetočilo na naši stranu. Jsme za to ohromně rádi.

V závěru utkání jste prožíval ještě hektické chvíle. Který moment, šance soupeře, pro vás byla nejhorší?

Asi jejich pokus hned po vhazování, kdy se mi puk zastavil mezi betony snad o brusli. Ale to štěstí potřebujete. Předtím nám nepřálo a teď bylo na naší straně.

Jaká atmosféra vládla v týmu před utkáním po těch šesti porážkách?

Nikdy není příjemné, když se takhle prohrává, často o jediný gól. Ale proti Vítkovicím jsme se snažili jít s čistou hlavou, nepřemýšlet, co bylo. Věřili jsme, makali jsme na tréninku, štěstí se k nám otočilo a každá výhra se počítá.

