Utkání se hrálo po desetidenní reprezentační přestávce. Trenéři Škodovky dali v brance důvěru Dominiku Pavlátovi, který střídal Miroslava Svobodu v průběhu hry posledního duelu s Litvínovem. Hráli už uzdravení obránce Vojtěch Budík a útočník Ludwig Blomstrand.

Na první gól zápasu diváci čekali do 22. minuty. Skóroval hostující Tomáš Mertl střelou k levé tyči – 0:1. Druhou asistenci si u této branky připsal devatenáctiletý obránce Vladimír Kremláček, pro něhož to byl první kanadský bod v extralize.

Krátce po polovině utkání Vítkovice vyrovnaly. Před Pavlátem tečoval Kochovu střelu Krenželok – 1:1.

To nejdůležitější ze třetí třetiny se vešlo od 46. do 49. minuty. Nejprve plzeňský Thorell využil přesilovku už po osmi vteřinách – 1:2. Za minutu vyrovnala střelou z kruhu staronová posila Vítkovic Dominik Lakatoš – 2:2.

Rozuzlení zápasu přinesla 49. minuta. Během devíti vteřin dostali dvouminutový trest dva domácí hokejisté a dvojnásobnou přesilovku Plzeň využila za tři sekundy. Mertl vyhrál buly, puk se přes Schleisse a Dzierkalse dostal k Bulířovi, který prostřelil Aleše Stezku – 2:3.

V 56. minutě domácí nastřelili tyčku plzeňské branky a nevyrovnali ani v 79 vteřin trvající power-play.

„Měl jsem pocit, že první třetina byla i s ohledem na datum trochu sváteční. Hokej se začal hrát až ve druhé a třetí třetině. Na začátku druhé třetiny jsme se dostali do vedení, ale pak jsme přestali hrát to, co jsme chtěli. Nezakončovali jsme a soupeři jsme umožnili vyrovnat. Ve druhé třetině nás domácí přestříleli 13:5, podržel nás Dominik Pavlát. Třetí třetina byla vyrovnaná, my jsme si pomohli dvěma přesilovkami a mám radost, že si z Vítkovic vezeme tři body,“ hodnotil zápas trenér Škody Plzeň Václav Baďouček.

V pátek hraje Škodovka v Hradci Králové a v neděli opět s Vítkovicemi, ale tentokrát v Plzni.