„Jsem rád, že jsme zase konečně brali tři body. Tu nepovedenou sérii jsme už měli v hlavách. Vždyť to trvalo skoro celý leden. Udělali jsme bod s Litvínovem a pak dva body na Kladně. V tabulce jsme i tak byli stále čtvrtí, jenže hlavně díky tomu, že máme odehráno více zápasů. Ale teď jsme to snad zlomili a věříme, že přijde nějaká série tříbodových zápasů,“ uvedl po vyhraném utkání Michal Bulíř.

Už váš první gól v přesilovce na 2:1 byl vítězný. Jak padl?

Nastal závar v brankovišti, hráči nějak leželi na kotouči a dle mého nikdo ten puk neviděl. Vše bylo nepřehledné, nakonec kotouč vyplaval u nohy gólmana a já byl nejspíš jediný, kdo ho viděl. Vzápětí to byla již snadná práce.

Ještě za stavu 1:1 hosté z Českých Budějovic tlačili, dostávali se do šancí a Škodovku v těch chvílích držel hlavně gólman Dominik Pavlát. Souhlasíte?

Dominik chytal na jedničku. Byl to jeho zápas a hrozně nám pomohl. Vždycky to je dobře, když máte vzadu někoho, o koho se můžete opřít. Jsem rád, že Dominik také dostal šanci a ukázal, co v něm je. Je to kvalitní, mladý gólman. Ještě toho má hodně před sebou.

Proti Motoru jste si připsal tři kanadské body a dotáhl jste se tak na čelo průběžného bodování celé extraligy k Peteru Muellerovi z Komety Brno a sparťanu Filipu Chlapíkovi. Sledujete pořadí?

Lhal bych, kdybych řekl, že to nesleduji. Každý hráč kouká na své osobní statistiky. Jsem rád, že ty mé individuální body navíc pomáhají i týmu. Předtím ve Varech se to ještě nepovedlo, proti Motoru už ano. Doufám, že budu prospěšný dál a týmu se bude nadále dařit.

Tři body jsou doma. Dva slepené góly a Motor hořel