Už před prvním střetnutím s Libercem připouštěl Michal Bulíř, že neví, co od zápasu proti svému bývalému klubu a někdejším spoluhráčům čekat.

Liberecký rodák Michal Bulíř (vlevo) si znovu vyzkouší, jaké to je hrát proti svému někdejšímu klubu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Tehdy v úvodu října se hrálo v Plzni a zkušený forvard k tomu dodával, že na severu Čech by to pro něj bylo ještě emotivnější. A teď je to tady. „Na jednu stranu se moc těším, na druhou… No, bude to hodně zvláštní. Ale něco už mám za sebou, takže věřím, že to zvládnu,“ říká před dnešním duelem nejproduktivnější hráč Škodovky, který než letos přišel do Plzně, hrál v hokejové extralize výhradně za Liberec.