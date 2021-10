Ačkoliv hokejové souboje mezi Plzní a Spartou jsou vyhlášené vyhroceností, emotivností a parádní podívanou, poslední vzájemný duel obou rivalů bude mezi fanoušky ještě dlouho rezonovat.

Po první třetině vedla domácí Škodovka 1:0, po druhé zase pražský tým 3:1, jenže to nejpodstatnější přišlo až v divokém závěru.

Během deseti minut padlo pět gólů, ale slavila Plzeň, která zásluhou hattricku Švéda Ludwiga Blomstranda dosáhla na vítězství 5:4.

„Ve chvíli, kdy jsme z 1:3 srovnali na 3:3, tak bychom proti Spartě brali i bod. Ale nakonec to i díky podpoře našich fanoušků vyšlo krásně a vítězství proti silnému soupeři si vážíme,“ uvedl Michal Bulíř, který se na obratu v infarktovém závěru podílel gólem. V útočném pásmu sebral puk a trefou na vzdálenější tyč rozbouřil plzeňskou arénu.

Jaké to bylo vzápětí po Blomstrandově vyrovnání na 3:3 poslat Škodovku do vedení, když do konce scházelo pár minut?

Na 4:3 jsme to otočili během chvíle, takže vládla obrovská euforie. Po tom svém gólu bych samou radostí asi nejraději vyjel ven z haly. Ale i když soupeř poté ještě srovnal, tak jsme to nezabalili, zůstali jsme hlavami v zápase a v přesilovce jsme to dotáhli k výhře. To jsou úžasné pocity.

Bylo v kabině o druhé přestávce hodně rušno?

Jasně, že když během třetiny dostaneme tři góly, tak nemůže být klid. Trenéři si k tomu řekli své. Zdůraznili věci, které musíme vymazat a v čem je třeba přidat. A v třetí třetině jsme se toho drželi. Hned první lajna udělala pásmo, měla tlak a nakoplo to celý tým.

Pomohla vám k obratu i bouřlivá atmosféra v hale?

Jednoznačně. Zápasy se Spartou patří k tahákům extraligy. Hraje se atraktivní hokej, což fanoušci dokáží ocenit a byli znovu skvělí. S takovou podporou v zádech se i proti silnému soupeři dýchá líp. Pro nás to byl obrovský hnací motor.

Čtyři z pěti gólů Škodovky zařídil právě švédsko-český útok, v němž operujete s Gustafem Thorellem a Ludwigem Blomstrandem. To asi není náhoda?

Snad ne. Začínáme si s kluky víc rozumět, spolupráce klape a na ledě je to znát. Ludwig (Blomstrand) je silový hráč s tvrdou střelou, který to umí využít, šikovný je i Gustaf a hlavně oba na ledě vidí. Dali jsme se do kupy, baví nás to a musíme věřit, že nám to vydrží.

Výhrou nad Spartou jste zahájili sérii čtyř domácích utkání. Je příjemné se v zápasy nabitém programu vyhnout cestování?

Vždycky je lepší hrát doma, kvůli fanouškům i kvůli odpočinku. Vnímám to jako výhodu a věřím, že v pátek proti Pardubicím navážeme na výkon se Spartou a odměníme se fanouškům dalším vítězstvím.