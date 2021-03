„Zápas se povedl týmui mně. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy v utkání zapsal čtyři body. Ale hráli jsme dobře jako tým, napadaly nám tam góly a vůbec se dařilo,“ uvedl Budík, který dostával na ledě značný prostor.

Výhra nad Zlínem dostala Plzeň zpátky do boje o čtyřku. Jak vnímáte šanci ještě jít přímo do čtvrtfinále play--off?

Víme, že je to ještě hratelné, že šance udělat čtyřku je. Uděláme všechno, abychom vyhráli v Hradci i doma potom s Olomoucí, a uvidíme, co to přinese. Nezáleží totiž jen na nás, ale musíme doufat v zaváhání Liberce.

Bude mít zápas s Hradcem Králové už náboj play-off?

Určitě. Jde o hodně a na ledě to bude znát. My tam jedeme s jediným cílem, urvat vítězství.