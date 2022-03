Jedeme dál, zaznívá bojovně z obou táborů. Za stavu 1:1 na zápasy pokračuje dvěma duely už v Mladé Boleslavi série předkola extraligového play-off mezi Bruslaři a hokejovou Škodou Plzeň. Pondělní střetnutí, které už přikloní šanci na postup do čtvrtfinále k jednomu ze soků (hraje se na tři vítězství), by mělo začít v 17.30 hodin.

Jestliže první utkání série Indiáni doma urvali se štěstím v prodloužení, v druhém znovu úporném dějství Škodovka ztratila dobře rozjetý zápas i šanci na mečbol. A musí litovat.

„Chtěli jsme doma vyhrát a udělat druhý vítězný bod. Štve nás to, mrzí, ale nevzdáváme se a do dalšího utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát,“ prohlásil před stěhováním bojů do Mladé Boleslavi útočník Tomáš Mertl.

Právě čerstvě 36letý forvard už v první třetině dostal Plzeň dvěma góly v přesilovkách do slibného vedení, když v závarech před boleslavskou klecí potvrdil rychlou orientaci i šikovnost.

Jenže další zásah Mertl ani nikdo z jeho spoluhráčů nepřidali, a to se stalo Plzni osudné. Soupeř pak otočil zápas k výhře 3:2. Důrazný Eberle srovnal a čtyři a půl minuty před koncem třetí třetiny zařídil vítězný zásah Kelemen.

„Moje radost z gólů je tak nulová, protože jsme nepostoupili o krůček dál,“ připustil Mertl.

Přitom souboj začal pro Indiány víc než slibně.

„První třetina byla výborná, pomohli jsme si přesilovkami a vedli jsme o dva góly. Jenže ve druhé jsme pak začali dělat zbytečné fauly, tím jsme soupeře zvedli, možná tady byl ten zlom,“ přemítal útočník.

Středočeši se právě využitou přesilovkou dostali po polovině zápasu na dostřel a nabrali dech k vítězné obrátce. „Nedokážu říct, co se stalo. Nebo proč to tak bylo. Pak už jsme se možná i trošku báli. Nedokázali jsme reagovat, byli jsme zatažení, asi jsme chtěli bránit výsledek, což byla chyba,“ hledal Mertl příčiny.

„Oni museli dopředu, a když vyrovnali, tak je to ještě víc nakoplo. Mrzí nás to, bylo to super rozehrané. Možná to bylo paradoxně až trošku na škodu. Ale hlavně to chtělo dát třetí gól, což se nepovedlo,“ litoval ostřílený borec.

Navíc sudí vytáhli až příliš úzkostlivý metr a druhý duel série provázelo nebývalé množství vyloučeních na obou stranách. Zvlášť ve druhé třetině se snad pět na pět téměř nehrálo.

Sám Mertl, který nepatří k nějak trestaným hráčům, byl vyloučen hned čtyřikrát.

„To se mi snad v kariéře ještě nestalo,“ kroutil na tím hlavou rodák z Českých Budějovic.

Jenže tohle vše je minulostí. Série je srovnaná a začíná se od nuly. I když ne tak docela. Vítěz pondělního duelu už nakročí do čtvrtfinále. Ale ať tak či tak, jedno je jisté. „Bude to znovu ukrutně těžké, ale takové je play-off,“ prohlásil Tomáš Mertl před dvěma zápasy u Bruslařů.

Tak kdo bude v pondělí večer ten šťastnější?

Škodovka ztratila slibný náskok i šanci na mečbol. V sérii s Bruslaři srovnáno

Bitva pokračuje

Plzeň – Mladá Boleslav

Stav série: 1:1 (výsledky: 3:2 pp, 2:3)

Další program

3. zápas (pondělí 14. 3., 17.30 hod.),

4. zápas (úterý 15. 3.):

Mladá Boleslav – Plzeň

Případně dál: 5. zápas (čtvrtek 17. 3.): Plzeň – Mladá Boleslav