Žhavou premiéru v brance Škodovky v sezoně si Miroslav Svoboda ozdobil výhrou 3:1, k níž přispěl třiceti povedenými zákroky a byl vyhlášen nejlepším hráčem vítězného týmu Indiánů.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány proti Liberci ?

Už ve chvíli, kdy jsem začal trénovat naplno, jsme to směřovali tak, abych ve chvíli, kdy Furchíno (Dominik Furch) z Plzně odejde, jsem byl připravený naskočit do zápasu. A to zda to bude doma proti Liberci nebo až potom v Chomutově s Kladnem, to bylo na rozhodnutí trenérů. Já jsem se na trénincích cítil ale docela dobře a vítám, že to vyšlo už nyní.

Přece jen šlo o váš první ostrý zápas v sezoně. Převládala nervozita nebo těšení?

Nervozitu jsem ani moc necítil, ale je jasné, že pro gólmana je první zápas v sezoně určitě důležitý. Ale stejné to bývá po reprezentačních pauzách nebo v prvních zápasech play-off. Chce to dobře začít, aby si člověk víc věřil. V zápase s Libercem to pro mě bylo třeba to ubráněné oslabení hned v úvodu. Ne, že bych si pak byl jistý sám sebou, ale něco to naznačilo a zápas jsme taky zvládli. Za což jsem rád.

Nadával jste si hodně, když jste byl jen po sedmi sekundách hry vyloučen za vyhození puku mimo led?

Jasně, že jsem si neříkal nic slušného. Ale oslabení jsme ubránili, což byl základ a mohl jsem si z toho pak dělat legraci, že jsem to udělal proto, abych se rychleji dostal do tempa (úsměv).

Liberec šel do vedení po střele a dvou dorážkách. To asi také nebylo příjemné.

Po té střele jsem myslel, že kotouč mám, ale nebylo to tak a mně ten puk takhle vypadnout nemůže. Na první dorážku jsem ještě reagoval, na druhou vůbec. To beru na sebe, ale zároveň byli před bránou tři nekrytí hráči, na což si příště musíme dát pozor. Zbytek zápasu jsme ale odehráli perfektně, takže spokojenost.

Který ze zákroků v utkání s Tygry byste označil za klíčový?

Já nevím. A ani si nemyslím, že tam z mé strany byl nějaký extra zákrok. Možná v závěru druhé třetiny bylo důležité, že jsem kryl ten nájezd. Kdybych inkasoval, tak bych to v hlavě asi měl. A to jsem ten nájezd ani nechytil, protože on mě spíš trefil, když už jsem byl na břichu a jen jsem se snažil zavřít spodek brány. Naštěstí to nezvedl nahoru a mě ten moment zase víc povzbudil.

Je na výkonu Plzně znát, že týmu poslední zápasy vycházejí a v tabulce je už osmý jen tři body za čtvrtým Hradcem Králové?

Pořád to je náš teprve desátý zápas v dlouhé základní části. Pochopitelně jsme rádi, že jsme vyhráli třikrát za sebou, ale musíme jet dál. Říkat už nyní, že jsme v pohodě, je brzy. V pátek je další zápas, pokora je proto na místě, protože je třeba stále sbírat body, abychom v tabulce vystoupali ještě výš.