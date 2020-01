Vítězství Komety 5:2 vypadá jednoznačně. Odpovídá to průběhu utkání?

Ani ne. Snad s výjimkou první třetiny šlo o vyrovnaný zápas. Ztráceli jsme dva góly a měli jsme šance na snížení, jenže jsme je neproměnili. Máme tak za sebou dva nepovedené venkovní zápasy, na které musíme zapomenout, abychom šli do dalšího utkání s čistou hlavou.

Přání hodit porážku za hlavu zaznívalo v plzeňské kabině už po nezdaru v Liberci. Proti Brnu to však znovu nevyšlo.

V Brně jsme nezačali špatně, ale nabídli jsme jim šance, které využili, a to se pak proti tak zkušenému soupeři už těžko otáčí. Do zápasu s Třincem nějaký čas zbývá, určitě potrénujeme a nachystáme se.

Kometa je pro Plzeň nepříjemným soupeřem. Souhlasíte?

Oni i doma hrají z dobré obrany a sázejí na rychlé protiútoky. Sice to víme, ale zmíněnými chybami jsme jim to usnadnili. Je to varování i poučení pro příště.

I vy jste se dostával do šancí, ale gól z toho nebyl. Co chybělo?

Asi klid v zakončení. Což platilo také v Brně. Střílel jsem třeba z mezikruží, ale trefil jen výstroj gólmana. Ani nemusel dělat zákrok. Je třeba na tom dál pracovat a věřit, že to zlomím.

Je povzbuzením, že přes dvě venkovní porážky zůstáváte v extralize třetí?

Je skvělé, že jsme takhle vysoko a máme tolik bodů. Body je ale třeba sbírat dál, a to hned teď proti Třinci.