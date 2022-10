„Super by sice bylo mít tři body, ale díky i za ten jeden. I když jsme to k vítězství nedotáhli, tak můžeme být rádi. Náš výkon nebyl ideální. Jednu přesilovku jsme využili, a i tu druhou jsme měli proměnit. Je fakt, že Brno jich mělo víc. Ale jak říkám, sbíráme body a to je důležité," prohlásil Jan Schleiss, v běžící extralize kapitán Škodovky.

Co nebylo ideální?

Zase jsme bláznili. Předtím jsme dva zápasy nastavený systém docela dodržovali a teď jsme znovu zbytečně propadali. Ve druhé třetině tlačíme a najednou bum bum, inkasujeme dva góly, a úplně zbytečně.

Na rozdíl od úvodu soutěže ale bodujete. Teď potřetí v řadě. Je to povzbuzení?

Myslím, že jsme na dobré cestě, i když pořád je na čem pracovat. Pořád se musíme zlepšovat. Nějaké body jsme urvali, to je vzpruha, ale je potřeba jít dál.

Zápas s Kometou vás musel bolet, protože při blokování střel jste schytal několik tvrdých ran.

No při té první ráně se mi puk odrazil od hokejky přímo do citlivých míst, tak v tom momentu jsem chvilku musel skákat po patách. Na konci zápasu jsem zase dostal ránu přímo do obličeje. Naštěstí můžu zkousnout, takže to asi nebude nic vážného,“

Co chybělo v prodloužení, aby dopadlo pro Plzeň lépe?

Dát gól. Zámek (Zámorský) mi to hodil, jedu s pukem na střed, ale zatím mi to prostě nepadá. Nemůžu se sesypat, i když to štve. Naopak oni se pak rozjeli, ten hráč měl rychlost a Kani (Kaňák) to měl už těžké. Ale trefil to k tyči parádně. Já ne.

Zatím na první gól stále čekáte, což není pro útočníka příjemné.

Hlavní je se z toho nepo… Střílím, co to jde. A to je jediná cesta, jak to protrhnout. Rvát to na bránu a příště to tam spadne a odšpuntuje se to. Jinak se tím nechci zaobírat a ještě si tím na sebe zvyšovat tlak. To je cesta do pekel. Někdy to přijít musí.

Zato váš parťák z prvního útoku Aleksi Rekonen skóroval počtvrté. Dá se říci, že vám to v elitní formaci ještě s Petrem Kodýtkem na centru klape?

Zatím v těch zápasech jsme měli drajv. Ale byla tam i spousta puků, které nám zbytečně ujedou, pak šlapeme nahoru dolů, místo abychom to sehráli daleko šikovněji. Ale i když je stále na čem pracovat, tak ten tah tam je, a to je základ.

Jak hodnotíte přínos ofenzivní posily z Finska?

Aleksi (Rekonen) je hodně šikovný, navíc umí vystřelit, rychle bez velkého nápřahu. Loni to vycházelo mně, teď je to na něm. A ono mu to jde. Jak říkám, má strašně rychlou střelu a je třeba ho využívat.

