Konec řečí. Hokejová Škoda Plzeň se v pátek v 17.00 a den poté od 15.00 hodin pustí doma do Mladé Boleslavi s touhou urvat v předkole extraligového play-off postup do čtvrtfinále. Dál pronikne vítěz tří zápasů.

Na tváři Martina Straky sice zahlédnete lehké strniště vousů, ale se zaběhnutým zákazem holení v play-off to prý nemá nic společného. „To jde mimo mě,“ hlásí s úsměvem někdejší excelentní útočník a nyní šéf plzeňského klubu, který za jeho vlády nikdy nechyběl ve vyřazovacích bojích.

Přímý postup do čtvrtfinále utekl Škodovce znovu jen těsně a musí se o něj porvat v předkole. Straší vás to s ohledem na minulou sezonu, kdy jste vypadli po třech porážkách s Olomoucí?

Straší, nestraší… Pochopitelně si to pamatuji. Nedokázali jsme přepnout na play-off mód. To teď bude strašně důležité. Kluci hokej hrát umí, dokazovali to celou sezonu.

Závěr základní části ale Plzni úplně nevyšel.

Měli jsme nějaké zraněné. Ale aspoň bylo vidět, že i když jdete na sestupující Zlín s juniory a myslíte si, že je všechno v pohodě, a nedáte do toho všechno, tak neuspějete. Bojovnost, nasazení, blokování střel, hrát srdcem. Tyhle věci v play-off rozhodují. Doufám, že to kluci pochopili. Takhle jednoduché to totiž je.

Jinak se ale mladý tým Škody držel většinu sezony v popředí tabulky, zatímco bohatší kluby se bály o účast v předkole play-off.

Bylo to znovu nesmírně vyrovnané. Každý mohl porazit každého, jen Zlín s Kladnem trošku zaostávaly. Hradec s Třincem zase byly odskočené nahoře, ale jinak to bylo vyrovnané. Sparta, my, Budějovice, Pardubice. Proto ani předkolo nemá žádného favorita a očekávám, že všechny série budou vyrovnané.

Sezona se sice hodnotí až podle výsledku v play-off, ale nespokojení s dosavadním průběhem asi nejste?

To ne. Do sezony jsme šli s obavami, jak se tým vyrovná s odchodem Guliho (Milana Gulaše), který dělal hlavní část bodů a spoustu zápasů sám rozhodl. Navíc přišli noví trenéři. Ale kluci k tomu přistoupili perfektně. Bulda (Michal Bulíř) se brzy chytil, hrál fantasticky a ostatní kluci se přidali. A jsem moc rád, že jsme do týmu zapracovali další mladé kluky, kteří si vyzkoušeli extraligu.

V předkole se Plzeň srazí s Mladou Boleslaví. Jaký soupeř vás čeká?

Letos to sice máme na zápasy vyrovnané, ale v minulých sezonách se nám proti nim úplně nedařilo. Jde o bruslivý tým, hrajou nahoru dolů. Tomu se musíme přizpůsobit. Ale i kdyby to byla Kometa, Vary, Vítkovice, bylo by to stejné. Budou rozhodovat bojovnost a nasazení, to vše podpořené skvělým výkonem gólmana.

Padla anticovidová opatření, takže na zápasy předkola mohou přijít fanoušci bez jakýchkoliv omezení. Je to povzbuzení?

Určitě. Už po olympiádě na našem domácí utkání s Kladnem, kdy bylo v hledišti více než čtyři tisíce lidí, to bylo skvělé. Kvůli tomu to děláte, kvůli tomu se hokej hraje.

Asi je to vzpruha i po ekonomické stránce.

Samozřejmě. Procházíme složitým obdobím. Peníze ze vstupného chybí a u nás to dělá docela velkou částku, protože dřív chodilo pět tisíc a víc lidí. Snad ještě dojde na nějaké kompenzace od státu, i když se o tom teď moc nemluví.

Zároveň titulární sponzor klubu Škoda Transportation změnil vedení, když do čela firmy přišel Francouz Didier Pfleger. Máte nějaké signály, jak to ovlivní podporu hokeje v Plzni?

Zatím ne. Máme podepsanou smlouvu ještě na další dvě sezony a doufám, že na tom se nic nezmění. Víme, že se vedení změnilo, a chceme se co nejdříve domluvit na schůzce. Pro nás je to zásadní věc a doufám, že smlouva bude pokračovat. Jinak by to byl velký problém.

Chodíte před play-off častěji do kabiny? Mluvíte víc s hráči?

Byl jsem tam v úvodu týdne, abychom uzavřeli základní část. S klukama jsem si popovídal, shrnuli jsme to, abychom to měli za sebou a mohli se už naplno soustředit na předkolo. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Stanovil jste týmu pro vyřazovací boje nějaký konkrétní cíl?

Momentálně se soustřeďujeme na předkolo a chceme pochopitelně postoupit dál. Já to chci a doufám, že i hráči. Ale i když to zní jako fráze, je třeba jít krok po kroku.

Trenéři Václav Baďouček s Milošem Říhou před sezonou avizovali změnu herního stylu. Je to nyní jiná Plzeň, než byla dřív?

Nevyšel nám úplně začátek. Přišla spousta nových hráčů, doplňovali jsme tým na poslední chvíli. Postupně si to sedlo a hráli jsme velmi slušně. A herní styl? Vždy je to o tom, jak bruslíš a jak chceš bojovat. Když bruslíš, tak napadáš. Když ne, čekáš, co s tebou soupeř udělá. Můžeš mít styl, jaký chceš, ale když ti nejdou nohy, moc toho nevymyslíš.

Škodovka doplácela i na jistou křehkost. Když vedla, tak vzápětí gól inkasovala.

Stávalo se to, na konci základní části docela pravidelně. Kluci to vědí a možná k tomu docházelo i z přemíry snahy. Jdete na led s tím, že nesmíte inkasovat. Jste stažení dozadu, abyste neudělali chybu, a ono to stejně přijde. I já si pamatuji, jak nás trenéři poslali s Vlasym (Tomášem Vlasákem) na led, abychom to udrželi, a my za osm vteřin dostali gól. Stane se.

Obránce David Jiříček, osmnáctiletý talent, vypadl kvůli zranění kolena na mistrovství světa dvacítek. Jak to ovlivnilo tým?

Přišli jsme tím o jednu z opor defenzivy. David už trénuje, ale pokud nebude na sto, sto deset procent připravený, nebudeme riskovat a do zápasu ho nedáme.

Zdravotní problémy měli i další hráči.

Bylo toho víc. V obraně Viktor Lang, kterého postihla plicní embolie, a jsme moc rádi, že to nakonec dopadlo ještě dobře. Pavla Musila zase skolil covid. A i když pak odehrál pár zápasů, tak se mu postcovidové problémy vracely a nemělo cenu jít do rizika. Museli jsme tak zapojit mladé kluky. V obraně Jakuba Hamšíka nebo Vláďu Kremláčka, který odehrál přes dvacet zápasů. A šanci dostali i Venca Adamec, Adam Dvořák, Dominik Soukup, Slanina a další.

Sérii předkola s Mladou Boleslaví začnete dvěma zápasy na domácím hřišti. Jaký vývoj očekáváte?

Bude to těžké. Aspoň doufám, že nevyletíme jako minulý rok po třech zápasech (úsměv). Buď pochopíme, že musíme hrát pořád naplno, bojovat, anebo ne a skončíme. Všichni budou mít chuť, budou po ledě lítat. A buď budeš jen čekat, nebo se budeš rvát. Není jiná cesta.

Plzeň se chystá na duel Škodovek. Začíná předkolo play-off

Škoda Plzeň versus Bruslaři. Kdo s koho?

Vizitky soupeřů



HC Škoda Plzeň

Po základní části: 6. místo, 91 b.

Nejproduktivnější hráč:

Michal Bulíř – 53 zápasů, 56 b.

(27 gólů + 29 asistencí)

Nejlepší střelec: Bulíř – 27 gólů

Nejlepší obránce: Peter Čerešňák – 50 zápasů, 40 b. (6 + 34)

Brankáři: Dominik Pavlát, úspěšnost zákroků 91,79 %, Miroslav Svoboda 91,58 %,

BK Mladá Boleslav

Po základní části: 11., 76 b.

Nejproduktivnější hráč:

Pavel Kousal – 54 zápasů, 35 bodů (15 gólů + 6 asistencí)

Nejlepší střelec: Jakub Kotala– 18 gólů

Nejlepší obránce: Martin Ševc– 51 zápasů, 22 b. (5 + 17)

Brankáři: Gašper Krošelj 90,85 %, Jan Růžička 90,41 %.,

Program předkola

1. zápas (dnes, 17.00), 2. zápas (sobota 12. března, 15.00):

Plzeň – Mladá Boleslav

3. zápas (pondělí 14. 3., 17.30): Mladá Boleslav – Plzeň

Případně dál: 4. zápas (15. 3.): Mladá Boleslav – Plzeň, 5. zápas (17. 3.): Plzeň – Mladá Boleslav.