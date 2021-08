Útočník Lukáš Žejdl neprožívá zrovna pohodové hokejové časy. Za sebou má tahanici s klubem v Hradci Králové kvůli výpovědi v předminulé extraligové sezoně. Ve sporu sice vytáhlý forvard uspěl, ale stejně zůstal mimo hru a do extraligy zasáhl až po lednovém přesunu do Litvínova. Jenže ani tam se neuchytil a momentálně Žejdl bojuje o angažmá ve Škodě Plzeň. V 29 letech, a po řadě úspěšných sezon, kdy hrál nejvyšší soutěž ve Slavii Praha, Třinci nebo Mladé Boleslavi.

Jaké to je, nevědět ještě začátkem srpna, kde rozehrajete nadcházející sezonu?

Je to pro mě nové, ale zase je to výzva se o místo v Plzni porvat. Čeká mě tvrdá práce, něco jsme si s trenéry řekli a uvidíme, jak vše dopadne.

Tušíte do kdy by mělo být jasno, zda ve Škodovce zůstanete?

Rozlousknout by se to mělo do čtrnácti dní. Měl bych odehrát minimálně dva přípravné zápasy a pak se budeme bavit dál.

Proč jste nepokračoval v Litvínově, kde jste dohrával uplynulou sezonu?

Vzhledem ke komplikacím kolem mé smlouvy v Hradci Králové jsem před nástupem do Litvínova možná sedm měsíců nehrál. Koncem ledna jsem naskakoval do rozjetého vlaku a takový hokejista jako Milan Gulaš, který by to třeba zvládl, nejsem. Cítil jsem se katastrofálně. Na rozkoukání jsem měl týden a vlétl jsem do zápasu, ale vůbec jsem nechytil tempo. Což byla jen moje vina, a i když jsem měl opci, tak to po sezoně nedopadlo a v Litvínově jsem skončil.

Šel jste do letní přípravy s odhodláním o to víc máknout a dohnat zameškané?

Jelikož jsme v Litvínově skončili docela brzo, tak jsem si nejdřív užil dovolenou, ale pak jsem se do toho obul. Nejdřív s Martinem Látalem, který také hledal angažmá a nyní podepsal v Anglii. Zpočátku ještě platila všechna ta protiepidemická opatření, takže jsme byli rádi, že nás známý jako profíky pouštěl do posilovny. Následně se to otvíralo a můžu říct, že těch deset týdnů na suchu jsem trénoval docela hodně. Pak už jsem čekal, kde naskočím na led. Nejdřív to vyšlo na Slavii, kde jsem se domluvil s Jirkou Vebrem, který mě trénoval. A teď jsem v Plzni.

A vaše dosavadní dojmy z plzeňské mise?

Mě se tady hrálo vždycky špatně, tak doufám, že se to nyní obrátí (smích). V Plzni nikdy soupeře nevítala příznivá atmosféra, ale vždycky tu byl dobrý led. Což platí i nyní, i když ještě minulý týden v těch vedrech to nebylo nic moc. Jinak vše běží jak má, kluci v kabině jsou v pohodě. Je vidět, že klub sází na své odchovance, jako je Kody (Kodýtek), Šlajsík (Schleiss). Že s nimi trenéři pracují a snaží se je posouvat. Tak uvidíme, jak zapadnu já.

Po angažmá jste se rozhlížel jen doma, nebo jste zkoušel i něco v zahraničí?

S agentem jsme řešili i cizinu, a než se ozvala Plzeň, tak jsem měl něco rozdělaného. Beru to ale spíš jako záložní variantu. Teď je pro mě hlavní zabojovat o místo ve Škodovce.

Ve čtvrtek čeká Indiány úvodní přípravný zápas doma s Českými Budějovicemi, ale pro vás to bude hned ostré utkání.

Jo. Je úplně něco jiného, když máte smlouvu a když o ni teprve bojujete. Prostě nezbývá než do toho vletět a porvat se o to. A to ještě nebudu na svém postu centra, ale na křídle. To jsem sice také hrál, ale co jsem před lety přišel do Bolky, tak mě dali na centra a já se na té pozici cítil skvěle. Ale co, i s tím se musím poprat.

Program přípravných zápasů HC Škoda Plzeň

úterý 10. srpna, 17.30

Plzeň – Šumperk

čtvrtek 12. srpna, 17.30

Mladá Boleslav – Plzeň

úterý 17. srpna, 17.30

České Budějovice – Plzeň

čtvrtek 19. srpna, 17.30

Plzeň – Mladá Boleslav

úterý 24. srpna, 17.30

Litvínov – Plzeň

čtvrtek 26. srpna, 17.30

Plzeň – Litvínov

čtvrtek 2. září, 17.30

Slavia Praha – Plzeň