Šlo o třetí a čtvrtý gól jana Schleisse v běžící sezoně. Bojovník v modrobílém dresu číslo 84 otvíral skóre a následně se gólem a finální přihrávkou podílel na využití dvou přesilovek. Plzeň v ten moment vedla 4:1, přesto utkání jen s velkým štěstím dotáhla k zisku bodu.

Co si po zápase s Kometou říkáte? Ztracené dva body nebo zaplať pánbůh za bod?

Asi obojí. Když zápas shrnu, tak v první třetině jsme hráli skvěle a soupeř neměl téměř nic. Druhá třetina zase půlka dobrá, vedeme o tři góly a pak z toho uděláme zbytečně neskutečnou blamáž. A v závěru jsme jen s obrovskou klikou, kdy nám to soupeř namazal jen pár vteřin před koncem, uhráli alespoň ten bod.

Nikoliv poprvé jste inkasovali slepené laciné góly, které týmem otřásly a otočily zápas ve prospěch soupeře. Co příště udělat líp, abyste se takových momentů vystříhali?

Kdybychom to věděli, tak to uděláme. Nejspíš ale udržet koncentraci celý zápas. Ale nechci být jen negativní, to nám nepomůže. Musíme si naopak z toho zápasu vzít to dobrý a od toho se odpíchnout. Samozřejmě nepominout chyby, o nichž víme, ale vyjít z těch pozitivních věcí.

Čemu ale přičítat ty rychlé zvraty, kdy se dobrá hra Škodovky rozpadá a ztrácí řád?

Zase, to je otázka. Jako proti Kometě. První třetinu hrajeme jednoduše, což nás dostane nahoru, pak z ničeho nic od toho ustoupíme a pramení z toho chyby, které soupeř potrestá. Proč, to nevím. Možná chceme začít hrát krásný hokej a je z toho takový guláš.

Jak padly vaše góly?

Před prvním sehrál výborný souboj na modré Kantýs (Matyáš Kantner). To je přesně ta černá práce, kterou moc lidí nevidí. Kdyby Kantýs ten souboj neuhrál, tak bychom nejeli s Kodym (Petrem Kodýtkem) dva na jednoho. Kody mě to pak parádně nahrál a já jsem to trefil. Při druhém gólu v přesilovce Kometa špatně přečíslila hráče v rohu, kluci to poslali nahoru na modrou, Jířa (David Jiříček) mi puk posunul a zase to tam propadalo. Za góly jsem rád, ale chtělo by to pokračovat.

Mluvil jste o štěstí, které vám pomohlo k zisku bodu. Jak jste soupeřovu minelu předcházející gólu na 5:5 viděl?

Já jsem zrovna jel na střídačku, když v tu chvíli začali kluci skákat na led a radovat se, že jsme vyrovnali. Já si gól prohlédl až na kostce. Fakt to bylo s velkou klikou. Kdy se vám poštěstí, že dvě sekundy před koncem vyrovnáte? Ale jsem za to rád, pro nás super. Nájezdy jsou pak už vždycky vabank.