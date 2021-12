Tenhle kauf se hokejové Škodě Plzeň vyplácí. Severský bojovník Ludwig Blomstrand, jeden ze tří Švédů v sestavě Indiánů, ve své premiérové sezoně v extralize řádí. Osmadvacetiletý útočník (185 cm / 90 kg) se v soutěži rychle rozkoukal, hokej si užívá a k tomu sází góly. Třeba Spartu sestřelil hattrickem během deseti minut a v 29 zápasech nastřílel celkem patnáct branek, k tomu přidal devět asistencí, a to ho ještě v listopadu přibrzdilo zranění.

Za své výkony byl také Blomstrand oceněn v rámci projektu Náš lídr a na měsíční užívání získal vůz Škoda.

„Vážím si toho, ale ještě víc mě těší, že se nám daří jako týmu a já k tomu můžu přispět. Pochopitelně jsem rád, že sbírám body,“ svěřil se rodák ze švédské Upsally, který předtím působil také v nižších zámořských soutěžích a před příchodem do Plzně hájil ve druhé švédské lize barvy Södertälje.

Jaký je váš vztah k autům? Jsou pro vás jen dopravním prostředkem, nebo si občas užijete i rychlejší jízdu?

Jasně že mě auta zajímala od klukovských let. Táta pracoval v automobilovém průmyslu, takže jsem vyrůstal v prostředí s tím spojeném. Ale jinak jsem spíš klidný řidič. A když jezdíte hodně často a někdy i dlouhé štreky, tak je důležité, aby byl dobře nastaven zvukový systém a mohl jsem si užít poslech hudby (úsměv). Na playlistu už mám i pár českých písniček.

Švédsko proslavily automobily Volvo a Saab. Dělí se Švédové na příznivce té či oné značky?

Možná někdy v minulosti, ale teď je to jednodušší, protože saab se už nevyrábí.

Jaké auto jste měl předtím doma ve Švédsku?

Volvo.

Zahraniční návštěvníci často kritizují stav českých dálnic a vůbec tuzemských silnic. Jaký je váš názor?

Že české dálnice jsou lepší než ty švédské, ale srovnání silnic první a druhé třídy vyznívá líp pro ty naše. Ale řídit v Česku mě baví.

Už víte, kam si se zapůjčenou škodovkou vyjedete na první výlet?

S Gustafem Thorellem (spoluhráčem) a jeho přítelkyní strávíme vánoční svátky v Praze, kde nyní působí i jeho brácha Erik (útočník Sparty). Takže tam je odvezu novým autem.

Jaké pro vás budou Vánoce v Čechách oproti těm doma ve Švédsku?

Doma bych svátky prožil v rodinném kruhu s rodiči, babičkou, prostě s blízkými, co mám rád. Líbí se mi, když se takhle rodina sejde. Jenže hokej, který mě ohromně baví, mě zavedl do Čech. Bude to jiné, ale nijak z toho nesmutním.

V Česku patří k vánočním svátkům cukroví a smažený kapr s bramborovým salátem. Co ve Švédsku?

Cukroví nesmí chybět ani u nás. A bráchové Thorellovi také objevili v Praze obchod, kde se dá to naše koupit. A o Štědrém večeru se i u nás hodně jí a nabídka je pestrá. Od masových kuliček po ryby, což je však v našem případě sleď. Ale letos si nejspíš dáme kapra s bramborovým salátem.

Dárky pro blízké máte koupené, nebo to necháváte na poslední chvíli, případně na Ježíškovi či Santa Clausovi?

Dárky u nás nosí Santa a já to nechám na něm (úsměv).

Utkvěl vám v paměti nějaký vánoční dárek třeba z dětství, který vám udělal zvlášť velkou radost?

Asi jako každé dítě jsem měl raději „tvrdé“ dárky než „měkké“. A většinou jsem dostával i něco z hokejové výzbroje, hokejku nebo tak, a to mi vždy udělalo radost.

Je složitější si s blížícími se svátky udržet koncentraci na trénink, na zápasy?

Ani ne. Všichni jsou nějak pozitivněji naladění a sváteční nálada se přenáší i do přípravy. A věřím, že to bude dobré i v zápasech.

Škodovka je po polovině základní části čtvrtá. Jak se vám na to kouká?

Zatím dobře. Nejvíc mě těší, že každý zápas odmakáme naplno. Což si musíme udržet i po další pauze, kdy nás znovu čekají zápasy rychle po sobě. Už když jsem do Plzně šel, tak jsem věděl, že jde o dobrý klub s bohatou historií, a to se jen potvrzuje. Hokej mě tu baví.

Překvapila vás něčím česká extraliga?

Oproti druhé švédské lize je asi rychlejší a tvrdší. Musíte být silnější na puku a víc přemýšlet dopředu. V extralize navíc působí spousta zajímavých hráčů, ať už Jágr, Krejčí nebo v Plzni třeba Jakub Kindl. Je skvělé je sledovat v akci.

Jak se vám žije v Plzni?

Dobře. Město se mi moc líbí. Připomíná mi rodnou Uppsalu, není velké ani malé. Historické centrum Plzně je krásné. Navíc bydlím kousek od zimáku, jen pár minut chůze, což je taky fajn.

A jak vám jde čeština? Zlepšujete se?

Snažím se na tom pracovat, i když k ideálu to má stále daleko. Něco rozumím, a navíc v telefonu mám aplikaci, která mi dokáže jednoduché věty přeložit, což mi usnadňuje třeba nakupování.

