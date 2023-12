Posílení vysokou páteční výhrou 5:0 zajížděli hokejisté extraligové Plzně k zápasu 25. kola na led rozjetého hradeckého Mountfieldu, který z posledních devíti zápasů hned sedmkrát zvítězil. Tentokrát ale vyšel Hradec Králové zkrátka. Vyrovnaný zápas doputoval za stavu 1:1 až do samostatných nájezdů, v nichž rozhodl plzeňský Tim Söderlund.

Škodovka vybojovala v Hradci Králové dva body. | Foto: Stanislav Souček

Hned první třetina nastínila, že to budou gólmani, kdo budou hlavními hvězdami svých týmů. Šance byly od začátku duelu na obou stranách. Jak Jan Lukáš, tak Samuel Hlavaj ale doslova zavřeli své svatyně. V první části byl nejblíže ke vstřelení branky hradecký Freibergs, jehož střela v přesilové hře orazítkovala břevno Hlavajovy branky.

Do gólové příležitosti se po přihrávce Lalancetta dostal i domácí Estephan. Tomu na poslední chvíli přizdvihl hůl Hrabík, jinak by kanadský útočník měl před sebou prázdnou klec. Za Plzeň byl nejblíže gólu Jakub Lev, který udělal kličku Lukášovi a už to vypadalo, že zkušený forvard Indiánů zasune kotouč za jeho záda, brankář Hradce ale stihl ještě skvěle vystrčit beton.

Vstřelená branka dlouho nepřicházela ani po změně stran. Diváci na stadionu se však nenudili. Obě mužstva se dostávala do šancí. Škodovka byla ve druhé části mírně střelecky aktivnější a nakonec to byla ona, která jako první udeřila. Po nádherné kombinaci po ose Lev, Indrák se dostal puk k Timu Söderlundovi, kterému stačilo před brankou pouze správně nastavit hokejku.

Po pauze Hradec navýšil svoji aktivitu a v polovině třetí periody se dočkal srovnání. Šťastný sebral v útočném pásmu dobrým napadáním kotouč a následně nabil do palebné pozice Petru Kalinovi. Obránce Východočechů si zpracoval kotouč a následně prostřelil Hlavaje nad vyrážečku. Posléze mohl Miškář převážit misku vah na domácí stranu, ale nestalo se. Domácí útočník se po vyhraném vhazování dostal bleskurychle před Hlavaje, který měl štěstí, když ho domácí forvard trefil do výstroje.

Po šedesáti minutách tak bylo skóre 1:1. V prodloužení mohl za Indiány rozhodnout Mertl, na druhé straně pak Blain. Oba gólmani však útokům odolali. Na řadu tak přišly samostatné nájezdy. V nich poslal Moutfield v první sérii do vedení precizní kličkou do bekhendu Matěj Chalupa.

Od té doby se ale prosazovali jen Indiáni. Podobně zdařilým blafákem vyrovnal nájezdový stav Adrián Holešinský. Rozhodnutí pak přinesla přesná střela Tima Söderlunda nad lapačku Lukáše.

Hokejisté Plzně zůstávají po dvoubodovém zisku na 11. místě v tabulce. Další utkání odehraje Škoda ve čtvrtek, kdy přivítá od 17.30 Bílé Tygry z Liberce.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Hamara (asistent trenéra Hradce Králové): „Myslím si, že Plzeň byla dvě třetiny jasně lepší. My jsme byli bez pohybu a osobních soubojů, úplně bez systému, prostě jsme se do toho nemohli dostat. Možná tam bylo i určité podcenění a špatné nastavení, nevím. Díky našemu gólmanovi jsme prohrávali jenom 0:1. Obrat přišel ve třetí třetině, kdy jsme trošku zapli a měli menší tlak, byli trošku lepší v soubojích a dostávali se do šancí. Ty jsme ale bohužel neproměnili, což pokračovalo i v prodloužení, kde jsme mohli rozhodnout. Nájezdy už jsou vabank a Plzeň má v těchto dovednostech výborné hráče, což předvedla a získala bod navíc.“

Petr Kořínek (trenér Plzně): „Vyrovnané utkání, dlouho bez branek. Podali jsme velmi dobrý výkon, byly tam vidět věci, které po klukách chceme. Nějaké chyby jsme udělali, ale to je v každém zápase. Dostali jsme se do vedení, ve třetí třetině nás Hradec trošku zatlačil. Nejdřív jsme to ustáli, ale pak jsme udělali zbytečnou chybu, nevyndali puk ze třetiny a soupeř to potrestal. Aspoň bod jsme dokázali urvat a jsme strašně rádi, že se nám povedly nájezdy a vezeme dva. Jsme spokojení.“

Mountfield HK – HC Škoda Plzeň 1:2 po samostatných nájezdech

Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 50. Kalina (Šťastný) – 39. Söderlund (Indrák, Lev), rozhodující nájezd Söderlund.

Rozhodčí: Kika, Vrba – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Střely na branku: 32:23. Diváci: 3 771. Nejlepší hráči: Petr Kalina – Tim Söderlund.

Mountfield HK: Lukáš – Jank, Blain, Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel – Okuliar, Miškář, Jergl – Šťastný, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Lang, Pilař, Chalupa. Trenéři: Martinec, Hamara a Frühauf.

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Malák, Laakso, Zámorský, Dujsík, Piskáček, Kvasnička, Houdek – Schleiss, Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Trenéři: Kořínek a Bombic.

