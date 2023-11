Urputnému zápasu sousedů v tabulce dominovali gólmani Pavlát s Konrádem. Duel rozťal teprve dlouhý rozstřel.

Skóre zápasu otvíral plzeňský útočník Jakub Pour. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Po třech periodách smírný stav 1:1 a stejné skóre platilo i po pětiminutovém nastavení. Až následný nájezdový maraton rozhodl, že hokejisté Škody Plzeň prohráli páteční zápas 21. extraligového kola s Olomoucí 1:2 a v pořadí soutěže klesli za své přemožitele. Rozhodující nájezd proměnil v jedenácté sérii Kusko.

Přitom důležitý souboj sousedů v tabulce, celků snažících se prodrat pořadím vzhůru, začal pro plzeňské Indiány dobře. Tlačili na soupeře, dostávali se do šancí, ale ztroskotávali na Konrádovi v brance hostů.

Když pak Škodovka ubránila oslabení, sama následnou početní výhodu bleskově využila. Skóroval Pour. Jeho střelu tečoval jeden z hostů a puk obloučkem zapadl za Konráda – 1:0.

„Gól jsem dal po dlouhém čase, jelikož jsme ale stejně uhráli jen bod, je to jen chabé potěšení,“ říkal po zápase útočník.

Inkasovaný gól Kohouty probral. Stále častěji ohrožovali Pavláta v plzeňské bráně a v 16. minutě z rychlého protiútoku srovnali. První střelu gólman ještě odklonil, ale na Kuncovu dorážku nedosáhl – 1:1.

„To nebylo ani přečíslení, jen špatné pokrytí útočících hráčů,“ zlobil se plzeňský trenér Petr Kořínek.

Jestliže byla první třetina vyrovnaná, v té druhé převzali iniciativu hosté. Zvlášť v úvodu periody se Indiáni ocitali na dlouho v obležení před svou bránou a na Pavláta to létalo zprava i zleva. Plzeňský gólman ale odolával. Švihem lapačky zastavil Bambulův pokus. Záhy se blýskl proti Kotkově dorážce. Měl i štěstí, když Švrček od modré jen rozvibroval brankovou tyčku.

Škodovka se k ohrožení Konráda dostala až někdy kolem 26. minuty, kdy z pravého kruhu střílel Lev. Hra se poté zase srovnala, ale skóre se neměnilo.

Hned po druhé pauze mohl strhnout bitvu na domácí stranu Indrák, ale sám před Konrádem poslal kotouč nad branku. Bylo to kdo s koho, blíž výhře byla Plzeň, v závěru třetí části si vytvořila snad víc šancí než za celý zápas dohromady, jenže gól nedala. Nejblíž rozhodující trefě byl znovu Pour, zblízka se snažil procpat puk za Konráda, ale neuspěl. „Mrzí mě to. Chtěl jsem to tam dorvat silou vůle. Byl jsem moc blízko a bylo těžké puk zvednout. Gólman mě vychytal,“ uznal Pour.

Nerozhodlo ani prodloužení a šlo se do rozstřelu. Zatímco Pavlát pokračoval v akci, Konráda nahradil Sedláček, ale i ten si vedl skvěle. Rozhodnutí padlo až v jedenácté sérii, kdy nejprve Kusko nájezd proměnil a vzápětí domácí Holešinský svůj pokus ke gólu nedotáhl.

Silvestr Kusko proměňuje v jedenácté sérii nájezd na Dominika Pavláta a rozhoduje tím o výhře Olomouce.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

„V Plzni jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů venku v sezoně,“ prohlásil olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Nájezdy jsou vždy loterie. V páté sérii jsme šli do vedeni, ale soupeř srovnal. Bod je dobrý, ale mrzí nás, že není žádný navíc,“ uvedl škodovácký kouč Petr Kořínek.

Plzeň teď čeká výpad na Moravu. V neděli hrají Indiáni od 16 hodin ve Vítkovicích a v úterý se srazí v Brně s Kometou.

Mám seznam hráčů, s nimiž se rád poperu, přiznává Houdek

Škoda Plzeň - Olomouc 1:2 sn

Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 12. Pour (Schleiss, Jiříček) – 16. Kunc (Rašner), rozhodující nájezd Kusko.

Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 26:38. Diváci: 4 064.

Nejlepší hráči: Dominik Pavlát – Michal Kunc.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Piskáček, Jiříček – Söderlund, Mertl, Holešinský – Schleiss, Indrák, Lev – Rekonen, Jansa, Šiler – Hrabík, M. Soukup, Pour. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Olomouc: Konrád (nájezdy Sedláček) – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Rašner, Švrček, Černý – Káňa, Nahodil, Navrátil – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Macuh, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.