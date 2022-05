Mistrovský dres v maratonu si Stošek vybojoval už před třemi roky. Předloni byl druhý, když mu zlato vyfoukl Ondřej Cink, a loni v Harrachově nestartoval.

Teď znovu míří nejvýš.

Jenže poté, co skvěle rozjel sezonu a s týmovým parťákem Andreasem Seewaldem skončili mj. druzí v kultovním etapáku Cape Epic na jihu Afriky, ho v rozletu zbrzdila těžká viróza.

„Trefilo mě to po Cape Epic v úvodu závodu 4Islands v Chorvatsku. Covid to nebyl, alespoň podle PCR testů, jenže sebralo mě to podobně. Týden jsem jen ležel, vracely se mi teploty a byl jsem zahleněný,“ popisuje Stošek problémy z půlky dubna.

„Teď už jsem zase dobrý. Alespoň závody, které jsem jel z plného tréninku, to naznačovaly. Na mistrák se těším,“ tvrdí chlapík, v jehož sbírce se skví světový i evropský maratonský bronz.

Nárůst formy potvrdil Stošek i minulý víkend na Zadově v rámci národního poháru v cross country.

„Cross country jsem rok a půl nejel, nemám žádné body, takže jsem na Zadově startoval z poslední lajny. I tak jsem se v nabité konkurenci dotáhl k desítce a skončil třináctý. Což jde. Věřím, že to bude dobré,“ hlásí před mistrovským závodem.

A jeho názor na okruh v okolí Dolní Moravy? „Někdo možná řekne, že necelá stovka kiláků nic není. Jenže je to v kopcích, na mokrém podkladu a v chladu. Ačkoliv to asi nebude až takový masakr, přesto nás čeká nejméně pět hodin práce,“ podotýká Stošek.

Ve výčtu možných favoritů na prvním místě jmenuje Marka Rauchfusse. „Bude dobře připravený. Také jeho parťák ze spořky Jarda Kulhavý zajel pár dobrých výsledků a mluví o útoku na titul. Jenže on takhle něco vyhlašuje už tři roky, takže těžko soudit. Vypadá při chuti a překvapit může,“ konstatuje Stošek s úsměvem.

Obhájce titulu Jana Strože však mezi adepty na zlato neřadí. „Nemyslím si, že by Honza znovu překvapil. A dál nevím. Snažím se soustředit sám na sebe,“ tvrdí rodák z Blatné.

Ve středu Martin Stošek absolvoval poslední těžší trénink a následující den už odcestoval do dějiště šampionátu. V pátek si dám krátké rozjetí a v sobotu ráno na to jdeme,“ říká.

Mezi ženami bude maratonský titul obhajovat teprve devatenáctiletá Adéla Holubová z plzeňského týmu kola-bbm.cz.

