Na západě Čech by chtěl Beran znovu pravidelně chytat, což se mu v uplynulé sezoně v Litoměřicích zrovna nepoštěstilo. Zasáhl do devíti zápasů, prohrál však jen jediný.

S Litoměřicemi jste pořádně potrápili v play-off Jihlavu, v sérii jste vedli 3:1. Mrzí zpětně hodně, že jste nezvládli ještě vyhrát o jeden zápas více?

Mrzelo to hodně. V pátém zápase jsme vedli ještě dvě minuty před koncem a mohli jsme sérii ukončit. Bohužel ale Jihlava zápas otočila a poté i celou sérii. Teď to mohu pouze brát jako zkušenost do budoucna a poučit se z toho.

V předchozí sezoně jste byl v Litoměřicích jasnou jedničkou, zatímco v letošním ročníku jste odchytal pouze devět zápasů. Jak jste to bral?

Samozřejmě jsem to nenesl vůbec dobře. Před sezonou jsem měl úplně jiné osobní cíle, ale soustředil jsem se jen na věci, které můžu ovlivnit. Když už jsem dostal šanci a nastoupil jsem, snažil jsem se tam nechat všechno. Myslím si, že se to povedlo, protože jsem v minulé sezoně prohrál pouze jediný zápas.

Je to i jeden z důvodů, proč jste se rozhodl pro změnu angažmá?

Jeden z důvodů to určitě je. Cítil jsem také, že potřebuji změnit prostředí.

Čím vás zaujala nabídka Sokolova?

Sokolov mě zaujal tím, že zde hraje spousta mladých hráčů a je vidět, že se jim nebojí dát šanci. Navíc v mládeži jsem tu občas nastupoval jako výpomoc z Karlových Varů. Nejdu proto do úplně neznámého prostředí a vidím, jak se organizace každý rok posouvá dál.

Letošní sezonu znovu přerušil koronavir a hrálo se bez fanoušků. Jak jste to vnímal v brance? Byl to rozdíl oproti sezonám, kdy na tribuně aspoň někdo je?

Ze začátku jsem si připadal, jako kdybych byl zpátky v juniorech. Bylo to opravdu hrozné, ale postupem času si trochu zvyknete. Bylo vidět, že bez fanoušků tam nejsou takové emoce, jako když jsou v hledišti. Příští sezonu snad už budeme hrát s nimi.

Dvě sezony jste strávil v Litoměřicích i se svým bráchou Matějem. Jaký vůbec mezi sebou máte vztah a jaké to bylo, když jste se vídali celý rok?

Myslím, že s bráchou máme výborný vztah, přestože jsme se předtím, než jsme se sešli v Litoměřicích, tolik neviděli, když každý hrál někde jinde. Ze začátku v Litoměřicích se mi snažil radit co a jak. Největší výhoda byla v tom, že jsem věděl, že se na něj můžu obrátit a vždy mi s čímkoliv pomůže. Po tréninku jsme spolu často zůstávali na ledě a hráli proti sobě soutěže.

Teď se vaše cesty rozdělily. Matěj posílil Kladno a znovu si zahraje extraligu. Je to taky i váš cíl se jednou posunout o patro výš?

Bráchovi to samozřejmě přeju a byl to jeho cíl vrátit se zpátky na extraligový led. Určitě se chci dostat do extraligy a dělám pro to všechno. Musím ale jít krok po kroku.