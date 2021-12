Ve 22 odehraných zápasech nastřádal Benák 39 kanadských bodů a je aktuálně nejproduktivnějším hráčem plzeňského dorostu, zároveň i čtvrtý v celé soutěži. „Už od malička hraji za starší, takže ani při přechodu do dorostu jsem si nepřipouštěl, že by to bylo něco jiného. Jsem rád, že mám možnost tady hrát, je to obrovská zkušenost,“ říká Adam Benák.

Pro talentovaného forvarda tak nebyla ani těžká aklimatizace v dorosteneckém celku. „S kluky ročníku 2006 jsem hrál v podstatě od svého příchodu do Plzně, tedy od páté třídy. S dalšími, co jsou ještě o rok starší, jsem se také potkal jednu sezonu, takže jsem se znal už se všemi,“ vysvětluje odchovanec sokolovského hokeje.

Benák má za sebou už i premiérový reprezentační start. V listopadu se s českým výběrem do 16 let utkal s dorostem Karlových Varů. Plzeňský hráč přispěl k vítězství 5:1 dvěma brankami a jednou asistencí. „Samozřejmě mě pozvánka do reprezentace moc potěšila a snad to nebylo naposledy. (úsměv) První zápas jsem si moc užil. Dal jsem dva góly, takže to bylo o to lepší,“ pokračuje s úsměvem Adam Benák.

Ten, jak už jeho příjmení napovídá, má od koho čerpat hokejové zkušenosti. Jeho otec Václav Benák, který momentálně trénuje v Plzni 9. třídu, odehrál v extralize více než 750 zápasů a dostal se i do reprezentace.„Hokej probíráme často. Snaží se mi hodně radit. Vždycky po zápase mi říká, co bych měl udělat lépe. Někdy to sice není pro mě úplně příjemné, ale vím, že to myslí dobře. Jsem za to rád,“ přiznává Adam Benák, jenž však oproti svému tátovi hraje v útoku.

„Už od malička jsem chtěl dávat hlavně góly, takže útočník byl jasný od začátku. I táta si to přál,“ vysvětluje šikovný útočník, jenž právě obráncům způsobuje svým umem velké potíže.

„Myslím, že mojí hlavní předností je herní myšlení a rychlost. Stále je ale potřeba neustále pracovat a zdokonalovat se ve všem. Ze všeho nejvíc asi momentálně potřebuji zapracovat na hře v obranném pásmu,“ říká čtrnáctiletý hokejový talent.Jeho snem je jako každého mladého hokejisty zahrát si nejlepší ligu na světě.

„Do NHL bych se jako každý rád dostal. Fandím Edmontonu Oilers, za něj hraje i můj hokejový vzor Connor McDavid. Chtěl bych být jednou jako on,“ zasní se Benák.

