Minulé čtyři týdny v Plzni, ale od pondělí už na Šumavě tuží při jediném týmovém kempu kondici hokejisté extraligové Škodovky.

Tréninkový dril vstřebává také obránce Roman Vráblík.

Mezi Indiány přišel před dvěma roky v závěru sezony jako host z ještě prvoligových Českých Budějovic a na západě Čech už zůstal. V mladém týmu Škody je 30letý bek stabilním a nově také nejstarším členem týmové defenzivy.

Plynou z toho nějaké zvláštní pravomoci?

Ani nevím, které by to měly být… Ale utíká to a říkat, že jsem mladý, už asi nemůžu (úsměv).

Pozici nejstaršího beka jste zdědil po Lukáši Pulpánovi, který z Plzně odešel do karlovarské Energie. Převzal jste i jeho roli týmového pokladníka?

Ne, ne. Tuhle funkci si předali v Líních, takže novým týmovým pokladníkem bude Kráca (Kracík).

Českobudějovický Motor bude hrát znovu extraligu. Nezvažoval jste možnost návratu?

Ani ne. Už při odchodu z Českých Budějovic jsem říkal jasně, že to chci zkusit jinde. V Plzni jsem se chytil, zabydlel se a chtěl jsem tu i pokračovat. Na návrat domů mám ještě čas.

A napadlo vás, jaké to bude se s Motorem utkávat?

Znám to zatím jen z přípravy, v níž jsme proti Budějovicím často hráli. Přípravný zápas není tak ostrý, ale na extraligové souboje se už teď hrozně těším. Bude fajn si zase zahrát doma, kde mám spoustu známých. Co si pamatuji, tak v Budějovicích bývala vždy skvělá atmosféra a tak jen doufám, že nadcházející ročník bude s diváky a bude možné si zápas společně užít.

Patříte tedy k optimistům, kteří věří, že extraliga začne 18. září před zaplněnými tribunami?

Já doufám, že jo. A mají to tak i ostatní kluci z týmu. Hokej je naše práce, která nás baví, ale bez lidí v hledišti to ztrácí na kráse. Takže ano, věřím, že diváci budou moct na stadiony přijít.

Podoba herního schématu nového ročníku nejvyšší soutěže teprve spěje k finální podobě a v nějaké podobě by se měla vrátit i baráž mezi extraligou a první ligou. Jste pro?

Za mě je to dobře. Vyzkoušel jsem si to předtím s Motorem při snaze o návrat výš. Není to jednoduché, všichni jsme na to tenkrát nadávali, ale vnitřně cítíte, že baráž do toho patří. Stále je o co hrát, což by s uzavřením extraligy padlo.

Každý rok se říká, že kondiční příprava je zase těžší. Platí to i o té probíhající?

Tak možná v tom, že jsem o rok starší (úsměv). Je to ale hlavně změna. V sezoně jsme zvyklí bruslit, hrát hokej a nyní přijdou úplně jiné pohybové věci. Hodně se běhá, teď na Šumavě to bolí ještě asi víc, ale je to zpestření a vybočení ze zaběhnutých zvyklostí.

Co soudíte o změnách v hráčském kádru Škodovky a o síle, kterou by tým mohl mít?

Mužstvo se nějak obměnilo, pár kluků odešlo a jiní zase přišli. Tím, že trénujeme odděleně po skupinách, tak jsme se nemohli zatím ani moc poznat. Snad to nyní na Šumavě doženeme. Ale víc se uvidí až na ledě.