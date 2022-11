První třetina zápasu s nejhorším týmem soutěže byla ze strany Plzně hodně špatná. Co stálo za nevýrazným začátkem? Nervozita, obavy? Přece jen šlo o souboj celků ze spodních pater tabulky.

Neumím si to vysvětlit. Hrajeme doma, první třetiny by měly být naše a přesto jsme začali hrozně. O první pauze jsme si taky v kabině řekli, že to takhle dál nejde a pak už to byl z naší strany úplně jiný výkon i hokej. V první periodě jsme se snad dvanáct minut nedostali z pásma, a to doma nemůžeme předvádět.

Soupeř využil jednu z přesilovek, zatímco vy žádnou. Rozhodlo to o konečném výsledku utkání?

Přesilovky, oslabení, ty rozhodují zápasy. My jsme žádnou z osmi výhod nevyužili a proto máme jen jeden bod. Ale přesilovky speciálně trénujeme, chytáme se na ně, jen je třeba ass ještě víc.

Jak se vám hrálo proti Kladnu, jehož barvy jste hájil v minulé sezoně?

Cítil jsem se dobře, v zápase proti bývalému klubu je to vždycky ještě větší motivace než obvykle. Kluky znám, o to větší moje nabuzení bylo. Hrálo se mi dobře. Jenže jsme prohráli, takže dojmy nejsou zase tak pozitivní.

Zápas provázela hodně strkanic, strhla se i pěstní bitka. Vyplynulo to z důležitosti zápasu a nutnosti bodového zisku?

Kladno je tým, který se stejně jako my snaží souboje dohrávat a z toho se někdy vyvrbí nějaká ta potyčka. Když vezmu zápasy z minulé sezony, kdy jsem byl ještě na opačné straně, tak to bylo hodně podobné. To k tomu patří a je to zpestření i pro diváky.

Co jste říkal na pěstní souboj Samuela Bittena s Kristapsem Sotnieksem?

Za mě super, tohle týmu vždycky strašně pomůže. Sam (Bitten) tohle umí, je to jeho parketa a odvedl super práci.

Risk v prodloužení ve čtyřech bez gólmana proti Kladnu nevyšel. Kdy se rozhoduje o tom, kdy dojde k odvolání brankáře?

Otočíme se tam párkrát, a když se čtvrtá lajna udrží na puku, gólman odjede a skočí tam čtvrtý hráč. Ale musíme mít kotouč jasně pod kontrolou. Příště to ale může být úplně jinak (úsměv).

