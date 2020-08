V tabulce skupiny A je Škodovka před posledním kolem třetí, ale jen o dva body za vedoucí Spartou a o bod za druhými Českými Budějovicemi.

Do vyřazovací fáze soutěže postoupí ze čtyř základních skupin vždy dva nejlepší celky.

Zatímco Sparta v pátek hostí poslední Kladno, které v poháru končí, Škoda se o čtvrtfinále střetne doma v přímém souboji s českobudějovickým Motorem. Zápas v plzeňské Logspeed CZ Aréně začne ve čtvrtek v 17.30 hodin.

„Kladno je velice nepříjemný soupeř a o to víc jsme rádi, že jsme tu urvali vítězství a můžeme dál bojovat o postup,“ ulevilo se trenérovi Ladislavu Čihákovi.

Západočeši se sice v souboji s Rytíři utrhli rychle do vedení 2:0, ale soupeř snížil a ve druhé části zatlačil Škodovku do defenzivy. Brankář Dominik Frodl se měl při své letní premiéře co ohánět, ale i díky jeho zákrokům hosté dvanáct horkých minut přečkali.

„Začali jsme být lehkovážní, přestávali jsme dohrávat souboje, hrát do těla a soupeře to nakoplo. Měli dvě tři šance a dostávali nás do problémů. Pořád jsme ale věděli, že můžeme vyhrát,“ věřil týmu plzeňský kouč.

Jenže když se škodováci v poslední třetině zase zvedli, paradoxně inkasovali na 2:2. A teprve gól Romana Vráblíka z 50. minuty, na který navázaly další dvě trefy, definitivně rozhodl osud zápasu. Bojovníci z Plzně si tak dnes zahrají o postup dál.

„Je to mezi námi a Motorem, co si víc přát,“ konstatoval Čihák.

V Českých Budějovicích sice Škoda předtím padla 2:4, ale trenér Indiány za výkon na ledě extraligového nováčka chválil.

„Odehráli jsme tam dobrý zápas, ale teď to bude zase jiné. Jde o hodně. My se hlavně musíme vystříhat zbytečných výpadků, bojovat celý zápas a líp naložit se šancemi,“ zdůraznil Ladislav Čihák.

Motor naposledy v úterý prohrál doma se Spartou 2:5 a týmu z Prahy přepustil první místo ve skupině.

„Určitě je dobré, že se už v srpnu o něco hraje. My chceme vyhrávat, postoupit a pak dojít co nejdál,“ zdůraznil gólman Dominik Frodl.

Plzeňskou branku hájil 24letý borec v Kladně poprvé od svého březnového zranění v závěru základní části nedokončené extraligy.

„Jsem rád, že jsem zase zpátky. Teprve se do toho dostávám, ale věřím, že to bude už jen lepší,“ sdělila očekávaná brankářská jednička Škodovky.