Trio mladých hráčů ročníku 2002 zamířilo před uplynulou sezonou z Plzně do Prostějova, kde dostalo prostor rozvíjet své hokejové dovednosti. Obránce Jan Malák se vrací k indiánům, otazník stále visí nad dalším bekem Jakubem Hamšíkem. V minulých týdnech ale v hokejovém prostředí rezonovala kauza kolem smlouvy útočníka Jana Slaniny.

Jan Slanina v dresu Jestřábů | Foto: Deník/David Kubatík

Právě 20leté křídlo Jestřábi potvrdili ve středu coby nejnovějšího člena kádru pro ročník 2023/24. Jenže. Mezi Prostějovem a Plzní vznikly s publikací článku serveru iSport.cz s titulkem „Podvod Prostějova. Chce práva na hráče, co patří Plzni,“ výrazné neshody ohledně hráčovy smlouvy.

Jestřábi si pojistili Jany Marunu a Slaninu. Kolem toho však visí otazníky

Jestřábi měli Slaninu nechat podepsat kontrakt bez původní klauzule o neumožnění uplatnění opce na hráče, pokud by o něj před sezonou 2023/24 projevil zájem mateřský klub. Podpisem pozměněného dokumentu Plzeň de facto ztratila na hráče nárok.

Vznik druhé smlouvy majitel LHK Jestřábi Prostějov Jaroslav Luňák odůvodnil tím, že původní kontrakt odmítlo registrační oddělení ČSLH zaregistrovat právě kvůli zmíněné klauzuli.

„Vzhledem k tomu, že bez řádně zaregistrované smlouvy hráč nesmí hrát, jsme přišli se zamítavým stanoviskem ČSLH za hráčem, že je tedy potřeba podepsat smlouvu novou bez této klauzule a bylo jen a jen na jeho rozhodnutí, zda takovou smlouvu podepíše. Hráč věděl, v čem je nová smlouva jiná a proč ji musíme podepsat znovu,“ uvedl Jaroslav Luňák ve svém vyjádření na klubovém webu.

„Chtěl by se porvat o extraligu, do Prostějova už ani nechce, zvlášť po tom, co se stalo,“ zmínil pro iSport.cz sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák a mluvil o podvodu na hráče.

Jak to tedy je?

Zmíněný článek dokonce skloňoval možnou arbitráž či civilní soud. Nic takového se však dle informací, které má Deník k dispozici, nechystá. Slanina skutečně začne ročník v Prostějově.

„Na přání hráče, který nechtěl jít do sporu s Prostějovem, aby mohl co nejdříve hrát, se k tomu už nechceme vyjadřovat,“ odpověděl na dotazy Deníku sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák a nepřímo tak potvrdil, že Jan Slanina skutečně v příštím ročníku oblékne dres s Jestřábem na hrudi.

Jestřábi a odchody: Otazníky kolem Plzně, chybí zkušenosti v obraně

Dle informací Deníku by HC Škoda Plzeň bez spolupráce s prostějovským klubem v otázce dalšího působení Jana Slaniny sám nic nezmohl.

Je tedy logickým vyústěním, že mladý hráč se bude nadále vyhrávat v Chance lize, co bude dál, je zatím ve hvězdách.

„Cítil jsem velký zájem od vedení a je super, že udrželo 75 procent kádru. Na kluky se už teď těším,“ hýří už Jan Slanina pozitivy na klubovém webu Jestřábů. „Vše si musím vybojovat a potvrdit dobrou formu a dobrý rok z minulé sezony,“ dodává.

Také dle těchto oficiálních vyjádření to tedy vypadá, že celá kauza (alespoň prozatím) vyšuměla a Prostějov se může soustředit na novou sezonu i s Janem Slaninou v ofenzivě.