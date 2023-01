„Museli jsme bodovat, abychom vůbec mohli pomýšlet na play-off. Do první třetiny jsme po měsíční pauze vstoupili hodně vlažně a špatně, ale podařilo se nám dát branku, ale bohužel jsme do pauzy inkasovali. Do druhé části jsme se trochu vzchopili a začali konečně hrát naši hru. Po druhé přestávce jsme už nad soupeřem měli převahu a zaslouženě vyhráli 5:1," hodnotil zápas obránce Apolla Miroslav Brand, který si vítězství velmi cení.

Zároveň ale má před sebou Apollo náročný víkend, kdy ho čekají hned dvě utkání. „Důležité body do tabulky. Teď se musíme psychicky připravit na back to back utkání s Domažlicemi a Rokycany. Vytěžit z toho co nejvíce bodů a zajistit si klidnou pozici do vyřazovacích bojů," přeje si Brand.

Tachov - Apollo 1:5

Třetiny: 1:1, 0:1, 0:3. Branky a nahrávky: 6. Černý (Gažík) – 3. Šiška (Šimůnek, Jankovský), 40. Baďouček (Samek), 46. Samek (Jankovský), 56. Straka (Štrunc), 60. Valečka (Linhart). Sestava Apolla: O. Pekár - M. Štrunc, L. Tyll, D. Baďouček, D. Jankovský, M. Brand, D. Prachař, P. Linhart, J. Urbánek, E. Šimůnek - J. Helus, P. Dobrý, M. Straka, M. Markov, K. Valečka, M. Hanzlíček, D. Šiška, V. Samek, M. Hajšman

Následující program: sobota od 15.00: Třemošná - Nejdek, 17.30: Apollo - Domažlice, neděle 17.30: Apollo - Rokycany.

Krajská hokejová liga Plzeňského a Karlovarského krajeZdroj: Deník/Dominik Rejthar

