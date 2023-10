Po dlouhé pauze znovu odstartovala hokejová krajská liga Plzeňského a Karlovarského kraje. Hned první kolo přineslo zajímavé výsledky. Hokejisté Apolla si vyšlápli na loňského vicemistra z Rokycan, kterého porazili 6:4. Na úvod naopak ztratila oslabená Třemošná, jež podlehla po nájezdech Domažlicím.

Apollo - Rokycany 6:4

„Do zápasu jsme šli s velkou pokorou. Snažili jsme se neztratit začátek utkání, což se nám docela podařilo. V půlce první třetiny jsme šli do vedení, bohužel jsme ho neudrželi a do šaten se šlo za stavu 2:1 pro Rokycany. Druhou část začali lépe hosté, kdy během tří minut dali dvě branky a vedli 4:1. My jsme se ale dokázali zvednout a do konce třetiny jsme snížili na rozdíl jedné branky. Po přestávce jsme vyrovnali už po 32 sekundách, potom se dlouho hrálo vyrovnaně s šancemi na obou stranách. Nakonec nám tam padlo takové nahození od modré a šli jsme do vedení, které jsme ještě potvrdili dalším gólem," hodnotil duel spokojený obránce Apolla Miroslav Brand, který si se spoluhráči vychutnal vítězství nad odvěkým rivalem po dlouhých letech.

„Po přibližně 8 letech se nám povedlo porazit Rokycan. Velkou pochvalu si zaslouží náš brankář Kryštof Holub, který pochytal spoustu jasných šancí a dal nám možnost zvítězit," chválil gólmana řízný bek Apolla.

Třetiny: 1:2, 2:2, 3:0. Branky a nahrávky: 3. Švec (Jankovský), 27. Šiška (Štrunc, Brand), 34. Dobrý (Linhart), 41. Švec (Jankovský, Baďouček), 57. Jankovský (Švec), 58. Baďouček (Králíček) – 8. Koc (Hrubý, Benedikt), 16. Kocman (Martinec), 23. Koukolík (Matoušek, Půst), 26. Pondělík (Zajíček, Koc).

Sestava Apolla: K. Holub — M. Štrunc, L. Tyll, D. Baďouček, D. Jankovský, M. Brand, P. Linhart — J. Helus, J. Švec, F. Králíček, P. Dobrý, M. Markov, V. Salajka, M. Hanzlíček, R. Komanec, D. Šiška, M. Hajšman.

Sestava Rokycan: J. Mitáček — L. Martinec, M. Půst, P. Zajíček, J. Dorňák — L. Nový, T. Hrubý, J. Koc, J. Švík, J. Beránek, A. Matoušek, J. Geltner, P. Pondělík, A. Koukolík, J. Kocman, J. Benedikt.

Domažlice - Třemošná 8:7 po sn

„První třetina se nám vůbec nepovedla a Domažlice byly zaslouženě ve vedení. Přestože jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě a domácích bylo dvakrát tolik než nás, dokázali jsme ještě ve zbytku utkání vyrovnat a dovést tak zápas do nájezdů. Ty jsme bohužel nezvládli," litoval třemošenský obránce Jakub Houfek, který ještě nedávno působil ve druhé lize.

„Na první zápas jsme byli natěšeni a myslím, že se to projevilo v naši aktivitě na začátku. Bohužel jsme promrhali slibný náskok 5:2 a soupeř pár chvil před koncem srovnal na 7:7. Šancí jsme v zápase měli mnoho a může nás mrzet, že jsme je nevyužili. Loterie v podobě nájezdů vyšla nám a za bod navíc jsme samozřejmě rádi," řekl útočník Domažlic Jakub Faschingbauer.

Třetiny: 4:1, 1:2, 2:4 - 0:0. Branky a nahrávky: 3. Polata (Baxa, Faschingbauer), 5. Baxa (Polata, Faschingbauer), 13. Faschingbauer (Polata), 14. Mirovský, 32. Mirovský (Kulhánek, Kubík), 48. Baxa (Polata), 54. Faschingbauer (Kulhánek, Polata), 60. Kulhánek (TS) – 6. Blumentrit (Vágner), 31. Mainer (Mainer, Blumentrit), 35. Soukup (Mainer, Houfek), 42. Polívka (Pouska), 44. Polívka (Muchka, Vágner), 49. Muchka (Mainer, Houfek), 57. Houfek (Michel)

Sestava Domažlic: J. Květoň — M. Kubík, J. Kulhánek, T. Pánek, J. Starý, J. Šperl, T. Lenárd — D. Mirovský, Š. Říha, V. Holomoj, M. Polata, R. Šeba, J. Baxa, L. Šíma, J. Faschingbauer.

Sestava Třemošné: J. Štekr — M. Jánský, J. Houfek, M. Muchka, T. Soukup, T. Blumentrit — M. Pouska, M. Vágner, V. Polívka, F. Michel, P. Mainer.

Ostatní výsledky: Klatovy - Mariánské Lázně 13:4, Ostrov - Nejdek 2:15, Sokolov B - Cheb B 7:0

Následující program: Sobota od 15.30: Třemošná - Klatovy, 17.00: Rokycany - Mariánské Lázně, Nejdek - Domažlice, 17.30: Apollo - Sokolov B.

