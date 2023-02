Mariánské Lázně - Apollo 3:4 po sn

„Zápas byl hrozně těžký, protože vlivem nemocí a zranění jsme odjeli do Mariánek pouze v 11 do pole, což se projevilo na zvolené taktice. Nikam jsme se nechtěli hnát a poctivě jsme snažilo bránit střední pásmo- Utkání nebylo úplně hezké a koukatelné, nicméně podařilo se nám v hodně okleštěné sestavě uhrát remízu a následně v nájezdech získat i bonusový bod navíc. Nadále jsme tak udrželi naději na play off," řekl po duelu obránce Apolla Miroslav Brand.

Třetiny: 1:1, 2:2, 0:0. Branky a nahrávky: 10. Petrík (Mrkvan), 22. Hlavatý (Kužel, Dinga), 40. Hlavatý (Votoupal, Kužel) – 8. Straka (Markov, Samek), 24. Šiška (Urbánek), 24. Baďouček (Samek), rozh. nájezd Šiška. Sestava Apolla: K. Holub — D. Baďouček, M. Brand, J. Urbánek — J. Helus, P. Dobrý, M. Straka, M. Markov, K. Valečka, D. Šiška, V. Samek, R. Komanec.

Novic Beránek zadělal na drama, slavila ale Energie

Sokolov B - Třemošná 6:4

„Sokolov má v novém roce skvělou formu, což se ukázalo už v šestnácté vteřině, kdy šel do vedení. To nás celkem zaskočilo, ale i v klasicky oslabené “výjezdové” sestavě, maximálně10 lidí, jsme se o výsledek prali až dokonce. Bohužel 7 minut před koncem jsme dostali gól na 5:4 a následně Sokolov pečetil výhru do prázdné brány," shrnul duel třemošenský forvard Martin Davídek.

Třetiny: 2:3, 2:1, 2:0. Branky a nahrávky: 1. Račanský (Říha, Zbránek), 8. Zbránek, 27. Veverka (Blecha, Klíma), 32. Račanský (Klíma, Zbránek), 53. Zbránek (Račanský, Szabó), 59. Říha (Szabó) – 3. Blumentrit (Soukup), 10. Muchka (Beran), 13. Princl (Davídek, Smejkal), 29. Muchka (Davídek, Šibra).

Sestava Třemošné: J. Štekr — D. Smejkal, M. Muchka, T. Soukup, T. Blumentrit — J. Šibra, J. Beran, J. Šucha, O. Monhart, M. Davídek, M. Princl

Následující program: sobota 15.30: Třemošná - Klatovy B, zimní stadion Třemošná, 17.30: Apollo - Nejdek, hala Kooperativa Plzeň.

Krajská hokejová liga Plzeňského a Karlovarského kraje.Zdroj: Deník/Dominik Rejthar