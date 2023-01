Třetiny: 2:2, 3:0, 2:1. Branky a nahrávky: 6. Zavřel (Votoupal, Hlavatý), 17. Petrík (Mrkvan), 22. Budka (Bílek, Dobešek), 24. Votoupal (Hlavatý), 39. Hlavatý (Zavřel, Votoupal), 49. Zavřel (Dobešek, Dinga), 52. Votoupal (Budka) – 16. Smejkal (Davídek, Straka), 18. Princl (Davídek), 54. Reitspies (Princl, Šibra)

Sestava Třemošné: F. Smejkal — D. Smejkal, J. Šibra, J. Šucha, L. Sedláček — J. Straka, O. Monhart, M. Davídek, V. Reitspies, V. Polívka, M. Princl, M. Steinbrücker, Š. Albrecht, J. Beran.

Meteor Třemošná - Nejdek 7:4

„Po fiasku z předchozího dne jsme věděli, že se nic podobného nesmí opakovat. Po zranění se nám do sestavy vrátil Martin Muchka a ostatní obránci už byli také k dispozici. Od začátku jsme hráli úplně jiný hokej, brzy šli do vedení, které jsme až do konce zápasu neztratili," mohl být spokojený Martin Davídek.

Třetiny: 2:1, 3:1, 2:2. Branky a nahrávky: 9. Muchka (Polívka), 11. Beran (Princl, Soukup), 21. Šibra (Davídek, Princl), 26. Šibra (Princl, Muchka), 32. Davídek (Polívka, Blumentrit), 51. Soukup (Princl, Davídek), 53. Šucha (Soukup, Štekr) – 13. Záhora (TS), 35. Vašíček (Hromádka), 46. Jakubal (Záhora), 49. Hromádka (Jakubal, Záhora)

Sestava Třemošné: J. Štekr — D. Smejkal, J. Šibra, T. Soukup, T. Blumentrit, M. Muchka — L. Sedláček, J. Beran, J. Šucha, O. Monhart, M. Davídek, V. Reitspies, V. Polívka, M. Princl.

Apollo - Domažlice 1:6

„V případě výhry jsme mohli v tabulce přeskočit Domažlice. Bohužel jsme už od začátku zápasu nastoupili bojácně a bez energie. To se projevovalo ve všech aspektech utkání, kdy soupeř byl lepší, vždy o krok před námi. Nedokázali jsme se jim vyrovnat, natož je přehrát," litoval obránce Apolla Miroslav Brand.

Třetiny: 0:3, 0:1, 1:2 Branky a nahrávky: 59. Šimůnek (Urbánek, Štrunc) – 3. Červený (Morawetz, Starý), 12. Faschingbauer, 18. Šíma (Kohel), 39. Šeba (Říha), 55. Mirovský (Šeba), 60. Šperl (Faschingbauer).

Sestava Apolla: K. Holub — M. Štrunc, L. Tyll, D. Baďouček, D. Jankovský, M. Brand, D. Prachař, P. Linhart, J. Urbánek, E. Šimůnek — J. Helus, F. Králíček, P. Dobrý, M. Straka, M. Markov, K. Valečka, D. Šiška, V. Samek.

Apollo - Rokycany 5:12

„Z naší strany to bylo o něco lepší utkání než den předtím, ale na Rokycany to ani tak nestačilo. Ve druhé třetině jsme se sice vzedmuli k nějakému tlaku, který vyústil ke snížení na rozdíl dvou branek. Bohužel to ale bylo všechno, co jsme dokázali. Rokycany nám předvedli, jak se mají proměňovat šance," bylo cítit zklamání ve slovech Miroslava Branda.



Třetiny: 1:5, 3:3, 1:4. Branky a nahrávky: 15. Markov (Valečka, Helus), 23. Straka (Králíček, Jankovský), 23. Samek, 30. Dobrý (Baďouček), 52. Šimůnek (Jankovský, Samek) – 4. Nový (Geltner), 8. Benedikt (Kocman, Koukolík), 14. Benedikt (Koukolík, Zajíček), 14. Karbulka (Krýner), 18. Benedikt (Polívka), 27. Nový (Švík, Pondělík), 38. Karbulka (Koukolík), 39. Kocman (Petr), 45. Půst (Kocman, Benedikt), 53. Koukolík (Půst), 56. Nový (Zajíček, Benedikt), 58. Švík (Nový)

Sestava Apolla: K. Holub — M. Štrunc, L. Tyll, D. Baďouček, D. Jankovský, M. Brand, D. Prachař, P. Linhart, J. Urbánek, E. Šimůnek — J. Helus, F. Králíček, P. Dobrý, M. Straka, M. Markov, K. Valečka, D. Šiška, V. Samek.

Následující program: sobota od 17. hodin: Mariánské Lázně - Apollo, neděle od 18. hodin: Baník Sokolov B - Meteor Třemošná

