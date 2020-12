Česko – Rusko 2:0, rozsvítilo se na ukazateli a zatímco plzeňský odchovanec slavil se střídačkou gól, soupeře opanovala frustrace. Čeští mladíci jednoho z favoritů šampionátu hokejistů do 20 let v Kanadě porazili právě dvougólovým rozdílem. Což po debaklu se Švédy čekal asi málokdo.

„Úvodní zápas nám paradoxně pomohl. Proti Švédsku jsme hráli dobře jen do poloviny druhé třetiny a pak jsme vypnuli. Jsem rád, že do utkání s Rusy jsme si to přenastavili v hlavách a předvedli dobrý výkon celý zápas,“ uvedl pro web hokej.cz Martin Lang.

Devatenáctiletý rodák z Rokycan svou trefou ve třetí třetině přiblížil národní tým k senzační výhře nad Rusy. Což je ohromné povzbuzení do dalších zápasů.

„Dokázali jsme si, že můžeme hrát i proti týmům, jako je Rusko. Nevidím problém, abychom v tom nemohli pokračovat,“ řekl útočník, který už v plzeňských mládežnických týmech vyčníval svou produktivitou. V mladším dorostu ji vytáhl téměř k dvěma bodům na zápas a loni už startoval na mistrovství světa do 18 let.

Teď Lang zažívá premiéru na vrcholné světové akci juniorů. Češi dnes od 20.00 SEČ vyzvou dalšího těžkého soupeře – tým Spojených států.

„Zase se na ten zápas připravíme. Jde o to, aby si každý plnil na ledě svoji práci a abychom to znovu zvládli jako tým,“ nebojí se amerického výběru Lang.

Minulé dvě sezony hrál v zámoří juniorskou WHL. Nejdříve za Kamloops, odkud se v lednu přesunul do Moose Jaw a ve WHL si celkově ve 122 utkáních základní části připsal 76 bodů za 26 gólů a 50 přihrávek. V šesti zápasech play-off skóroval jednou a k tomu přidal tři asistence. Kvůli koronavirové pandemii ale novou sezonu začal s Plzní v extralize. Doma by měl Lang podle dohody zůstat až do startu WHL.

Indiánská stopa

Plzeňskou Škodovku reprezentují na MS hráčů do 20 let v Edmontonu kromě Martina Langa ještě další hráči. V defenzivě je to teprve 17letý bek David Jiříček, v útočných řadách zase Filip Přikryl a k tomu plzeňský odchovanec Radek Mužík, který ale aktuálně působí ve švédském týmu Lulea.