Náročné období prožívají hokejisté plzeňských Akademiků. Mužstvo pod vedením trenéra Tomáše Ceperka má po zimní pauze nabitý program.

V uplynulém týdnu odehráli hned tři duely. Tento týden mají na programu dva.

Jeden již Západočeši odehráli. Speciální bitva je čekala v Rýmařově proti Univerzitě Palackého, kde se uskutečnilo první Winter Classic v dějinách Univerzitní hokejové ligy.

Obě mužstva začala zostra. Lépe vstoupili do zápasu Olomoučtí, kteří se ujali vedení ve třetí minutě.

Útočná akce vyústila v přihrávku na Mikuláše Rimmela, který od modré čáry propálil vše, co mu stálo v cestě.

Odpověď Plzně byla však blesková. Jakub Fasching-bauer využil mezery v obraně soupeře a dostal se do úniku, který chladnokrevně vyřešil. Prostřelil Horvátha nad jeho betonem.

Na další branku si diváci museli počkat dlouho. Kvalitě hry navíc nepomohl ani déšť, který dosti ztížil podmínky na hřišti.

Gólmani zavřeli své branky. Olomouckému strážci svatyně pomohla i branková konstrukce.

Ve třetí části musel vytáhnout parádní zákrok plzeňský Štekr, jenž se roztáhl na brankové čáře, co to šlo, a betonem zneškodnil z bezprostřední blízkosti tutovku agilního Janků.

Zápas se blížil pozvolna do prodloužení, když v tom přišel rozhodující úder.

Plzeň dostala k dispozici v závěru početní výhodu, kterou nepohrdla. Sklenička vypálil od modré čáry a jeho pokus usměrnil do sítě se štěstím svým tělem Štěpán Hanzlík. Akademiky tak hřálo při dlouhé cestě domů cenné vítězství.

„Jeli jsme na Hanou v plné palbě a chtěli jsme vyhrát, což se podařilo. Byl to těžký zápas, hodně taktický. Jsme rádi, že jsme zvítězili a přivezli cenné body,“ těšilo útočníka Akademiků Jaroslava Hřebíka,

„Celkově to bylo zajímavé. Kabiny jsme měli až někde ve druhém patře v budově celkem kus od ledové plochy. Led byl dobrý do doby, než začalo pršet. Pak nikdo netušil, kdo kdy spadne. Nebyl to proto příliš koukatelný hokej,“ popisoval dojmy z hry pod širým nebem Jaroslav Hřebík.

Univerzita Palackého – Akademici Plzeň 1:2

Třetiny: 1:1, 0:0, 0:1. Diváci: 216. Branky a nahrávky: 3. Rimmel (Kropáč, Janečko) – 6. Faschingbauer (Hanzlík, Roubal), 59. Hanzlík (Sklenička, Faschingbauer)

Sestava Akademiků: Štekr – Sysel, Beer, Koco, Prachař, Starý, Šimůnek, Soukup – Sklenička, Strmiska, Kučera, Markov, Hájek, Roubal, Hřebík, Rejzek, Šíma, Šiška, Hanzlík, Švec, Faschingbauer.