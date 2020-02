Po skalpu silné brněnské Masaryčky zamířili Západočeši do Vítkovic, kde v silně okleštěné sestavě vybojovali v náročných dvou zápasech dva body.

V prvním zápase si Akademici vypracovali nad domácím týmem již tříbrankový náskok, ale Vítkovice nakonec srovnaly na 3:3. V prodloužení navíc Ostravané urvali bonusový bod.

„Bylo to hodně náročné. Do Ostravy nás přijelo první den jen 11 do pole, další den se přidal Kuba Švec. Příliš nám nepřidala ani dlouhá cesta. Přesto jsme první zápas začali skvěle, vyšla nám taktika, vedli jsme 3:0, ale poté bohužel domácí srovnali. V prodloužení to bylo již o štěstí,“ řekl k prvnímu zápasu útočník Akademiků Jaroslav Hřebík.

O den později Západočechům znovu vyšel začátek. Dvěma trefami se dostali do sedla, ale následně vše proběhlo jako přes kopírák.

Vítkovice srovnaly a znovu zvítězily po prodloužení 4:3.

„I druhý duel jsme začali výborně. Opět jsme Vítkovice překvapili a vedli jsme o dvě branky. Bohužel jsme zase dostali hloupé góly. My jsme naopak nastřelili snad čtyři tyčky. Mohli jsme v závěru vyhrát, ale velkou šanci jsme nevyužili,“ mrzelo plzeňského forvarda.

I přesto ale absolvovali Plzeňané dlouhou cestu domů s hlavami nahoře.

„Ukázali jsme, že se můžeme měřit s každým. I v takovém počtu jsme Vítkovice přebruslili a nemáme se rozhodně za co stydět. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme si neodvezli více bodů,“ mrzelo Jaroslava Hřebíka.

BO Ostrava Vítkovice – Akademici Plzeň 4:3 pp

Třetiny: 0:3, 2:0, 1:0 – 1:0 Branky a nahrávky: 36. Fejko (Sysala, Kovalski), 37. Moravčík (Prepsl), 48. Baca (Sysala, Kovalski), 63. Plášek (Smrčka, Gřesík) – 8. Rejzek (Starý), 9. Hájek (Hřebík), 10. Hřebík (Starý).

BO Ostrava Vítkovice – Akademici Plzeň 4:3 pp

Třetiny: 0:1, 1:1, 2:1 – 1:0. Branky a nahrávky: 39. Dvořák (Dýrr), 50. Kovalski (Dvořák, Sysala), 50. Plášek (Gřesík), 65. Moravčík (Smrčka) – 12. Hájek (Šibra), 26. Sklenička (Prachař, Hřebík), 41. Beer (Markov, Švec).

Sestava Akademiků: Štekr (první zápas Černý) – Prachař, Beer, Koco, Starý, Sklenička – Hřebík, Šiška, Hájek, Markov, Rejzek, Šibra, Švec.