Z počátku to ale nevypadalo na jednoznačnou záležitost. Domácí tým se sice dostal do vedení, ale Moravané se drželi v závěsu. Vše se změnilo až ve třetí třetině, kdy Plzeň třemi góly definitivně zlomila odpor soupeře. V utkání se blýskl především Jan Kalus. Ten právě ve třetí části zkompletoval svůj hattrick. Navíc si střihl se spoluhráčem Jakubem Štochlem i menší bitku.

Akademici také ukázali sílu v početních výhodách, když v nich udeřili hned třikrát. Celkově tak mohla po konci zápasu panovat v plzeňském táboře spokojenost.

„Nebylo to ideální, ale získali jsme tři body, které se počítají. Nebyl to od nás žádný slavný výkon, ale ubojovali jsme to. Zároveň jsme si zajistili účast v play-off. Pomohli jsme si taky přesilovkami, v nichž jsme se prosazovali," mohl být spokojený plzeňský střelec Jan Kalus.

Hokejovou Škodovku setnul na východě Kevin Klíma

Ten si v utkání připsal hattrick Gordieho Howea. Vstřelil tři góly, k nim přidal asistenci a hokejovou bitku.

„Někdo mi chytl za košík, tak jsem si to nemohl nechat líbit. Mám nějakou nadváhu, tak to musím taky využít. Sjel mi tam na pomoc i Kuba Štochl, za což mu děkuju," dodal Jan Kalus.

Akademici Plzeň - Riders Univerzita Pardubice 6:2

Třetiny: 2:1, 1:1, 3:0. Branky a nahrávky: 3. Šibra (Štochl), 17. Kalus (Šibra), 22. Rejzek (Soukup), 44. Říha (Beer, Princl), 51. Kalus (Fořt, Rejzek), 58. Hanzlík (Kalus, Štochl) – 8. Bezděk (Bureš, Hebek), 32. Bureš (Bezděk, Pražák).

Sestava Akademiků: Štekr (Černý) – Jankovský, Šimůnek, Šibra, Marguš, Štochl, Soukup, Beer – Rejzek, Reitspies, Prachař – Šiška, Kalus, Hanzlík – Fořt, Princl, Říha – Švec, Strmiska, Šucha.

