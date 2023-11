Hokejová Škodovka prohrála v prvním utkání po pauze s vedoucími Pardubicemi 1:6. Tři góly inkasovala v oslabení, jeden při vlastní výhodě.

Plzeň prohrála doma s Pardubicemi 1:6 | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Předtím v Pardubicích padli 1:4, v Plzni ale v pátek o svátečním večeru dostala hokejová Škodovka naloženo od lídra extraligy ještě víc. Indiáni prohráli utkání 19. kola s Dynamem 1:6, když hattrickem k tomu přispěl Říčka. Sérii neúspěchů si modrobílí protáhli po reprezentační přestávce o čtvrtý zápas. To Východočeši trůní v čele tabulky už s osmibodovým náskokem.

Plzeňští dopředu věděli, že zastavit pardubickou mašinu bude těžké. Chtěli začít bez zbytečného faulu, bez záhy inkasovaného gólu. Jenže nic z toho nevyšlo. Už po 52 sekundách boje vyfasoval Piskáček za zákrok vysokou holí čtyři minuty. Škodováci sice vzdorovali, jenže v závěru výhody pardubický Říčka už z úhlu propálil brankáře Hlavaje.

Zápas v diváky zaplněné aréně (6618 diváků) pokračoval ve svižném tempu. Plzeň si ale ke gólu nepomohla ani v přesilovce, zatímco sebevědomější hosté udeřili. Před Hlavaje se protáhl Kousal a po povedené kličce zvýšil na 2:0. Domácí ještě do přestávky odpověděli, bombou od modré snížil obránce Zámorský. Jenže tím se arzenál Škodovky vyčerpal a hosté pálili dál.

Příklad?

Před půlkou zápasu prokličkoval v útočném pásmu mezi kruhy domácí Söderlund, ale Willa v pardubické kleci nepřelstil. Zato poté na opačné straně hosté vyhráli buly a Paulovič trefou pod horní tyč vrátil Dynamu dvougólový náskok. A když se pak Dujsíkova rána překulila přes Willovu lapačku, puk zapadl mimo tyčky pardubické brány.

Plzeňští i ve třetí periodě bojovali, jenže zároveň otvírali prostor pro pardubické protiakce. Vála ještě na Hlavaje nevyzrál, zato Říčka pak ve dvou početních výhodách po sobě zkompletoval hattrick. Zápas se pak už jen dohrával a výsledek pak na konečných 6:1 pro hosty zpečetil v pardubickém oslabení Poulíček.

V neděli míří dál jedenáctá Plzeň k důležitému utkání do Kladna, kde se od 16.00 utká s dvanáctými Rytiři.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Známe sílu Pardubic, začátek jsme si nějak představovali, bohužel přišlo zbytečné vyloučení na čtyři minuty a v závěru oslabení jsme poprvé inkasovali. Přesto kluci bojovali, po zbytečné chybě jsme dostali druhý nešťastný gól. Ke konci třetiny jsme ještě snížili a vrátili se do zápasu, bylo to slušně rozehrané. Rozhodl asi třetí gól. I poté jsme tam měli nějaké šance, ale Pardubice perfektně blokovaly střely a pak už to bylo těžké. Třetí třetinu už si soupeř pohlídal. Kluci chtěli, vládla skvělá kulisa, díky divákům. Musíme se oklepat a v neděli se nachystat na další zápas.“

Václav Varaďa (Pardubice): „Klukům musím za výkon poděkovat. Čekali jsme obtížný start, věděli jsme, že domácí na nás budou chtít vletět. Zkraje zápasu se nám povedlo využít přesilovou hru, poté jsme přidali i druhý gól. Jen nás mrzí inkasovaný gól, takový technický hned po buly. Do druhé části jsme vstupovali s lehkou nervozitou. Přestože domácí snížili, tak poté si žádnou větší příležitost nevytvořili. Třetí gól byl zřejmě rozhodující. Hráči si za vítězstvím šli, jsme rádi za tři body, určitě nám dodá sílu do dalších utkání. Musí se poděkovat divákům, vládla parádní atmosféra.“

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice 1:6

Třetiny: 1:2, 0:1, 0:3. Branky a nahrávky: 19. Zámorský (Malák, Lev) – 4. Říčka (Košťálek, Cienciala), 18. R. Kousal (Zohorna), 30. Paulovič (Poulíček), 47. Říčka (Košťálek, R. Kousal), 50. Říčka (R. Kousal), 57. Poulíček. Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 20:30. Diváci: 6 618.

Nejlepší hráči: Petr Zámorský – Robert Říčka.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Piskáček, Jiříček, Houdek – Schleiss, Lev, Holešinský – Söderlund, Indrák, Rekonen – Hrabík, Jansa, Pour – Matýs, Straka, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.