Po zápase na Spartě, který prohráli až v prodloužení, čeká hokejisty Škody Plzeň další třaskavý duel na cizím ledě.

V úterý Indiáni nastoupí v Českých Budějovicích (začátek v 17.20 hodin, přenáší ČT Sport) proti své donedávna největší hvězdě Milanu Gulašovi. Pětatřicetiletý forvard i po svém přesunu do týmu Motoru válí. Ve čtyřech utkáních nastřílel Gulaš pět gólů, přidal dvě asistence a spolu s centrem Lukášem Pechem (1 gól + 8 asistencí) figurují na čele kanadského bodování celé extraligy.

Výrazně posílení Jihočeši jsou také v tabulce čtvrtí za Mladou Boleslaví, Libercem a Třincem. To Plzeň zůstává za očekáváním, když se krčí se čtyřmi body na třinácté příčce. Horší jsou už jen Kladno a Zlín. Přitom ještě před rokem bylo postavení obou soupeřů opačné a Motor byl v lize za otloukánka.

„Extraligu jsme nezačali nejlíp, ale na Spartě to i přes porážku byl z naší strany po čase dobrý zápas. Vedli jsme 2:0 a jen škoda, že jsme to nedotáhli k výhře za tři body,“ litoval plzeňský obránce Vojtěch Budík. „Sice jsme na úvod ligy nějaké body poztráceli, ale cítíme, že se herně zvedáme a je třeba v tom pokračovat. Cpát se do brány a dávat góly,“ zdůraznil třiadvacetiletý bek s tím, že je z čeho se odrazit.

Zároveň si je Budík vědom, že na jihu Čech to bude dřina.

Gulaš a spol. sice v prvním kole padli v Třinci, ale pak třikrát v řadě vyhráli. Naposledy Jihočeši porazili doma v pátek Olomouc 5:2, v neděli měli volný los a v klidu se chystali na Indiány.

„Motor má za sebou nějakou vítěznou sérii a my jsme prohráli potřetí v řadě. Takže si musíme pohlídat Milana Gulaše, vůbec jejich první lajnu, zápas odmakat a urvat konečně zase tři body,“ prohlásil Budík.

Jenže to znamená především eliminovat Gulaše.

„To ale není lehké, protože Guly si své místo dokáže vždy nějak najít. Když je na ledě, tak si prostě musíte dávat větší pozor než normálněa pořád ho sledovat,“ naznačil možný recept na strážení ofenzivního lídra Motoru.

S respektem však střetnutí se Škodovkou vyhlížejí i borci z jihu Čech.

„Na Spartě teď Plzeň odehrála super zápas, v přípravě nás navíc dvakrát porazili, takže máme soupeři co oplácet. Ale nepůjde to samo, je třeba nepolevit,“ apeloval na svěřence Patrik Martinec.

Asistent trenéra Jaroslava Modrého očekává zcela jiný zápas než předtím s Olomoucí. „Plzeň hraje ofenzivnější hokej. Více bruslí a forčekuje. Milan Gulaš sice odešel k nám, ale jinak kostra týmů zůstala,“ upozornil Martinec.

Kromě Gulaše bude dnešní duel pikantní i pro obránce Romana Vráblíka, do minulé sezony rovněž člena plzeňského týmu.

Nově by se v českobudějovické sestavě mohl objevit kanadský obránce Stuart Percy. Bek se zkušenostmiz NHL přichází jako náhrada za Conora Allena, který smlouvu na jihu Čech předčasně ukončil. Minulou sezonu Percy působil v nejvyšší finské lize.