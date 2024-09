Jako by se vrátil o tři roky zpět, kdy na lavičce plzeňského Talentu také utrpěl na úvod sezony porážku. A bylo to dokonce doma s Novým Veselím, teď v neděli Petr Štochl se svým týmem padl ve Frýdku-Místku.

„Pravděpodobně už jsem porážku na úvod sezony zažil, ale nepamatuji si to,“ reagoval plzeňský kouč Petr Štochl na dotaz, jestli si vzpomene, kdy Talent začal sezonu porážkou. Tu tři roky starou s s Novým Veselím doma (30:32) si nevybavil.

Tentokrát narazili úřadující vicemistři ve Frýdku-Místku, přes který sice prošli ve čtvrtfinále minulého play-off hladce 3:0 na zápasy, ale předtím s ním dvakrát v základní části remizovali.

„Je pravda, že na Plzeň víc umíme, věříme si na ně. Ale oni mají výborný tým, zápas od zápasu budou silnější. I na to jsme spoléhali, že začátky sezon mohou mít slabší, než se vlak rozjede. Ale dnes to nebylo o Plzni, bylo to o nás. Podali jsme heroický výkon v obraně, dovolit jim vstřelit devět gólů za poločas to je úžasné. Kuba Kruba v brance nás podržel,“ vysekl slovenský kouč Daniel Valo ve službách Frýdku-Místku poklonu svému týmu.

Jeho plzeňský protějšek pochopitelně důvod k radosti neměl, ale snažil se najít i pozitivní věci. „Samozřejmě, že jsme chtěli vstoupit do sezony vítězně, ale v posledním týdnu se nám úplně zdravotně tým rozsypal, což se na výkonu určitě podepsalo. Někteří hráči nepřijeli vůbec, někteří vstali z postele a šli rovnou na zápas, aby nás byl dostatek do hry,“ připomněl Petr Štochl absenci zraněného Škvařila i dalších marodů Vinkelhöfera, Stehlíka a především letní posily Nejdla. Šanci tak dostali i dorostenci Voves se Šímou.

„I tak jsme bojovali do poslední vteřiny o body, čehož si velmi cením. Byl to těžký zápas, mladí hráči tady nabrali spoustu zkušeností, které se jim v sezoně budou hodit,“ doplnil kouč Talent týmu Plzeňského kraje.

| Video: Youtube

Ten ve Frýdku nezachytil úvod sezony a další pohroma přišla po čtvrthodině hry, kdy už se plzeňský pivot Dokoupil radoval ze snížení na 5:6, ale branka nakonec neplatila a její autor dostal červenou kartu za střelu na hlavu gólmany Krupy. Právě on často svými zákroky ničil plzeňské střelce.

Poločas prohrál Talent 9:11, a i když se ve druhé půli několikrát přiblížil na rozdíl jediné branky, srovnat stav se mu nepodařilo. „To byla škoda, chyběly nám maličkosti. Je to možná to, co mladí kluci do sebe potřebují dostat,“ litoval 48letý plzeňský kouč. „Úplně jsme vyždímali Marka Čurčiče s Kubou Doudou, kteří vstali dnes z postele. Dan Bláha musel hrát celý zápas, měli toho plné zuby. Ale tak to je, někdy máte k dispozici kompletní tým, někdy si potřebujete ověřit, jak to zvládnou mladí kluci. A já jsem na ně vcelku pyšný,“ doplnil.

V závěru sáhli hostující trenéři v útoku ke hře v sedmi bez brankáře a dvacet vteřin před koncem měli po brejku poslední šanci vyrovnat, jenže i Beneše domácí brankář vychytal. „Je to velmi zkušený gólman, víme o jeho kvalitách. Ale některé naše rány byly trošku jednodušší, slušný gólman si to pohlídá,“ dodal Petr Štochl.

Frýdek-Místek - Talent tým Plzeňského kraje 23:22

Poločas: 11:9

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 0:2/1. Vyloučení: 7:4. ČK: 15. Dokoupil (Plz.). Diváci: 352.

Branky Frýdku: Bureš 5, Gřešek a Zbránek po 4, Rumian, Chelminski a Choleva 2, Radičevič, Hustopevký, Krupa a Hajko 1.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Grabemann – Skopár 4/1, Čurčič 3, Douda 3, Dokoupil, Bláha 5, Šafránek 3, Dubský 3, Kaplan 1, Beneš, Voves, Šíma, Sedláček.