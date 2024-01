„Zklamali jsme sami sebei fanoušky,“ zopakoval Tomáš Piroch, házenkář polské Wisly Plock několikrát. „Musíme se z toho vzchopita koukat dopředu,“ myslel už na květnovou baráž o MS. „Potřebujeme tam hrát.“

Co celkově říct k Euru?

Měli jsme jasný cíl postoupit ze skupiny. Uvědomujeme si, že jsme podali výkon pod naše možnosti. Zodpovědnost přijímáme. Ale rozhodně nám nechybělo nasazení, jak jsem se dočetl na sociálních sítích i v některých médiích. Můžu mluvit i za ostatní kluky, do každého zápasu jsme šli na maximum, byli jsme stoprocentně koncentrovaní, od první do poslední minuty.

Házenkář Piroch zná španělského kouče i z klubu, a tak radí spoluhráčům

Co bylo podle vás špatně?Naše aktuální forma, nebyli jsme se schopní prosazovat ani v jasných situacích, nedávali jsme vyložené šance. A druhá věc byla, že když přišly zmíněné chyby, zlomilo nás to. Nedokázali jsme se dostat zpátky do zápasu. To byla hlavní příčina, proč jsme neuspěli v zápasechs Dánskem i Portugalskem.

Zmínil jste i trenéra Xavire Sabatého, kterého znáte asi nejvíc, protože s ním působíte i v klubu. Jak on nese předčasné vyřazení z Eura?

Jak ho znám, těžko to kouše. Stejně jako my, očekával postup, takže je určitě zklamaný. Těžko se to hodnotí.

Mluvilo o tom, že klíčový zápas bude ten s Portugalskem, který jsme nezvládli. Nemohlo to být i tím, že poměrně mladý mančaft neunesl tíhu odpovědnosti?

Může to tak být. Ale myslím, že stejně nervózní jsme byli i v zápase s Řeckem, který byl také nesmírně důležitý a zvládli jsme ho. Takže bych předchozí nezdary viděl spíš v našich chybácha špatné koncovce

Zvládli jste poslední utkáníi proto, že soupeř byl slabší?

Šli jsme do zápasu s tím, že musíme vyhrát, protože šloo nasazení do baráže o mistrovství světa. To se povedlo. Řekové dělali technické chyby, které my jsme mohli trestat. Ale nálada na oslavy ani žádná velká euforie není.

Po návratu do klubu budete s Plockem hájit první místo v polské lize. Bude to po Euru příjemná změna?

Změna je to hlavně tím, že letos se v Polsku hraje play-off. Ale už jenom porazit Kielce a být před nimi první je obrovská prestiž. Fanoušci si toho nesmírně váží.