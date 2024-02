„Už na základce si mě vytáhl Láďa Charvát ze školní družiny ať chodím na kroužek míčových her. Tam začala moje házenkářská kariéra,“ zavzpomínal bývalý juniorský reprezentant.V pražské Dukle to dotáhl až do mužů, ale po hostovánív Jičíně zamířil do Německa, a když se po třech letech vracel, zakotvil v Plzni.

Jak se to vlastně seběhlo?

Když jsem dodělal vysokou školu, rozhodl jsem se vrátit do Česka. Házená mě pořád bavila a chtěl jsem někde chytat. Tak jsem zvedl telefon zavolal Petrovi Štochlovi a domluvili jsme se.

Musel jste ale vědět, že v Plzni mají pozici na brankovišti pod palcem Filip Herajt a Karel Šmíd…Já jsem nešel do Plzně s tím, že bych se chtěl přes Heryho a Káju prosadit. Byl jsem smířený s pozicí třetího gólmana. Kvůli zdravotním problémům nejsem schopný trénovat úplně naplno, ale házená mě pořád baví.

A co říkáte na svoje rozhodnutí zpětně?

Já jsem tady spokojený, baví mě to. Hraje na špici tabulky, to je příjemné. Navíc trénuju s nejlepšíma klukama v lize, má to tady vysokou úroveň.

Teď přijede právě Dukla, což je v Plzni považováno za derby. Jak to máte vy?

(usměje se) Pro mě tohle platí dvojnásob.

Jaký to bude soupeř?Doufám, že snadný. (úsměv) Myslím, že jsme favorit a pokud předvedeme stabilní výkon, mělo by to vyjít. I když pozor, Dukla má taky vysokou kvalitu.

Čím je podle vás Dukla nebezpečná? Tím, jak se snaží o rychlou házenou?

Určitě. Mají mladé, dravé kluky. Jdou do toho po hlavě, tahají rychlé útoky, a kdybychom si to nepohlídali, bude zaděláno na problém. Ale mají i zkušené házenkáře, na čele s Kubou Svitákem.

Jak vám bylo, když nedávno v Maloměřicích přišel s vaším nástupem do branky obrat v zápase?

Vyšlo to. Ten zápas se mně dařilo. Ale já myslím, že bychom to otočili, ať by bylv brance kdokoliv. Začala fungovat obrana, soupeři docházely síly, to se pak balony chytají snáz.