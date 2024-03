Na tuto část sezony se těší hráči, realizační týmy i fanoušci. Zápasy o mistrovský titul totiž přinášejí emoce, drama nebo zvraty ve vývoji sérií. Play-off házenkářské extraligy začíná v sobotu, ale obhájci loňského prvenství Talent tým Plzeňského kraje hrají svůj první zápas v neděli. Čtvrtfinálovým soupeřem jim bude Frýdek-Místek, který po základní části skončil osmý. Plzeň byla první.

Na archivním snímku zápas Talent tým Plzeňského kraje - Frýdek-Místek 32:32. | Foto: Foto/zdroj: fb Talent tým Plzeňského kraje

„V základní části nás Frýdek donutil hrát vyrovnanou partii (Talent s ním dvakrát remizoval – 32:32 a 29:29, pozn. aut.), takže si na soupeře musíme dát velký pozor. Známe jeho sílu, ale o taktických pokynech mluvit nebudu. Nicméně víme, kde nás ve vzájemných zápasech základní části tlačila bota, takže se pokusíme těm situacím předcházet,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Nedělní zápas má výhoz v 18.00 hodin ve sportovní hale na Slovanech, druhé utkání série se hraje v pondělí od 19.30 hodin tamtéž. Poté se série hraná na tři vítězná utkání přesune do Frýdku-Místku.

„Líbilo se mi, jakým způsobem kluci tento týden pracovali po rozháraném předchozím týdnu, kdy někteří doléčovali zranění a jiní byli pryč s reprezentacemi.Z týmu cítím úžasnou energii a doufám, že si ji přenesemei do zápasů,“ uvedl Štochl.

Na konci základní části Talent všemožně lepil sestavu kvůli marodce, z Dukly Praha si musel vypůjčit Lukáše Melicha. Jisté je, že Talentu bude chybět dlouhodobě zraněný Martin Říha. „Máme některá další zranění, ale u těch hráčů je šance, že nastoupí. Ale to teď nejsem úplně schopný říct a asi bych to ani neřekl. Bohužel to tak je. I v průběhu týdne se objevila nějaká zranění, některé kluky se zase podařilo doléčit. Takže ten stav je takový, že bychom mohli hráts větším počtem hráčů než v posledních zápasech základní části. Myslím si ale, že až v neděli budeme schopní říct, koho do zápasu pošleme,“ naznačil Petr Štochl.

Trenér úřadujících šampionů má přesto představu o zahajovací šestce pro nedělní duel. „Hráči, se kterými pro začátek utkání počítám, jsou vesměs připravení. Možná že jeden otazník máme, ale víceméně je jasno,“ prozradil.

Prodej vstupenek na utkání s Frýdkem-Místkem začne vždy v den zápasu hodinu před zápasem na pokladnách v hale. Majitelé permanentek KLASIK mají slevu 100 Kč. Ceny lístků jsou 200 korun, dítě od 10 do 15 let, studenta senior zaplatí 150 Kč.

