Kouče potěšilo, že se jeho svěřenci vyvarovali herních výpadků, takže utkání chce hráčům při rozboru prezentovat velmi pozitivně.

„Část sezony po novém roce nás zastihla ve velmi dobré formě. Z odehraných zápasů byl ten se Zubřím nejlepší. Možná i proto, že přijel kvalitní soupeř, byť jeho postavení v tabulce neodpovídá síle Zubří,“ tvrdil Štochl.

Valaši jsou desátí a na postup do play-off ztrácejí jeden bod. „Byla by škoda, pokud by v play-off Zubří chybělo. Na druhou stranu by to pro nás byla výhoda, protože bych na něj nechtěl narazit ve čtvrtfinále. Ale to je ještě daleko,“ prohlásil trenér.

VIDEO: Talent naložil Zubří sedmatřicet gólů na cestu

Talentu ve středu vycházela spolupráce pivotů se spojkami. Plánem plzeňských trenérů bylo eliminovat obranáře Matěje Havrana. „Patří mezi nejlepší defenzivní házenkáře extraligy. Havran měl kolem sebe kluky, s kterými standardně nehrál, což bylo docela znát. Takže jsme ho chtěli vyřadit ze hry, dostat ho od zbývajících obránců. A věřili jsme, že Honza Stehlík a pivoti budou schopni spolupracovat, což se potvrdilo,“ vysvětlil Petr Štochl.

Právě pivot Daniel Režnický byl s deseti vstřelenými brankami nejlepším střelcem zápasu. „Nemyslím si, že to bylo pohodové vítězství. Do 40. až 45. minuty hrálo Zubří velice dobře. Proti Zubří je vždy zrádné, i když vedete o pět nebo šest branek. Podle mě soupeře svazovalo, že v každém utkání musí uspět, aby se dostal do play-off. Musím ale říct, že Zubří je tým, který do play-off patří,“ tvrdil Režnický.

Člen širšího kádru české reprezentace pochválil brankáře Filipa Herajta, který několikrát vychytal zuberské střelce. „Hery nás hodně podržel. Díky jeho zákrokům jsme od začátku vedli a od toho se odvíjel celý zápas,“ dodal pivot Plzně.

„Myslím si, že po Vánocích předvádíme velmi dobré a stabilní výkony. Doufám, že si formu přeneseme do play-off,“ doplnil Režnický.

VIDEO: Douda měl opory Zubří v žácích, teď se s nimi potkává v reprezentaci

Čtyřiadvacetiletý házenkář je nejlepším střelcem Talentu a třetím extraligy. Režnický už dal 124 gólů. Deset branek Zubří je jeho sezonním maximem. „Pokud jde o góly, tak to asi byl můj nejlepší výkon. Když mi tam padnou dva tři góly, hraje se pak uvolněněji,“ přikývl.

Do konce základní části extraligy zbývají tři kola. Tuto sobotu hraje Talent v Maloměřicích, příští týden hostí Karvinou a v sobotu 18. března končí v Kopřivnici.

Na čele tabulky má Plzeň náskok jednoho bodu před Lovosicemi a šesti před třetí Karvinou, která ovšem bude dohrávat zápas s Frýdkem-Místkem. „Chceme udržet první místo, ale neupínám se na to,“ přiznal se Režnický.

Kromě extraligových zápasů se Talent musí připravit na finále Českého poháru 15. března s Karvinou. „Finále s Karvinou, co víc si člověk může přát. Kvůli těmto zápasům hrajeme házenou, takže my se těšíme. Ideální scénář je porazit ji v extralize i v poháru, ale ono to tak jednoduché nebude, protože zápasy s Karvinou jsou vždy vyrovnané a vyhecované. Pro nás, a myslím si, že i pro ni, jsou vzájemné zápasy svátkem,“ uzavřel Daniel Režnický.

Talent pohodovou výhrou v Hranicích nepřipustil překvapení