Zraněními a nemocemi okleštěná sestava Talent týmu Plzeňského kraje zvládla středeční domácí dohrávku 15. kola házenkářské extraligy proti Novému Veselí. Mistrovská Plzeň vyhrála 32:28 a na prvním místě v tabulce odskočila druhé Karviné na pět bodů, ale Baník má jeden zápas k dobru.

21. února 2024.

Talent nastoupil bez Šafránka, Škvařila, Nového, Jiřího Dubského a Říhy. Absence posledně jmenovaného až do konce sezony přiměla plzeňský klub přivést na hostování do konce tohoto soutěžního ročníku 20letého Lukáše Melicha z Dukly Praha.

„Mám radost, že jsme vyhráli, protože náš aktuální zdravotní stav je špatný. I ti, kteří nastoupili, nebyli úplně zdraví, a proto jsme rádi, že ten zápas zvládli. Z tohoto pohledu jsem rád za dva body. Musíme se dát dohromady do sobotního utkání s Duklou,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

V první půli domácí házenkáři vedli nejvýše o šest branek, ale do šaten obě mužstva odcházela za stavu 15:11 pro Talent.

„Po první půli bych si představoval vyšší náskok. Zahodili jsme spoustu situací, jinak bychom mohli vést o sedm osm gólů. V tom případě bychom mohli zapojit mladé kluky,“ uvedl Štochl.

Také ve druhé třicetiminutovce si Talent vypracoval až šestigólový náskok, ale hosté snížili na rozdíl tří branek. Víc Novému Veselí Plzeň nedovolila a zvítězila 32:28.

Tři góly na straně vítězů vstřelila nová akvizice Lukáš Melich. „Známe ho z mládežnických reprezentačních akcí, takže jsme věděli, že jde o kluka s potenciálem hrát extraligu. Jsme rádi, že nám ho Dukla půjčila. Máme Jardu Vovse a Kubu Štochla, ale jsou to ještě dorostenci a nechceme na ně přenášet velkou zodpovědnost. V dnešním utkání Lukáš ukázal, že nám pomůže. Na to, že měl s námi jen dva tréninky, a je to střední spojka, která musí řídit hru, tak se s tím popasoval výborně. Byl platný v obraně i v útoku,“ chválil mladíka Petr Štochl.

Už v sobotu od 18.00 hodin čeká plzeňské házenkáře další extraligový zápas. V městské hale na Slovanech tentokrát přivítají tradičního rivala, v tabulce pátou, Duklu Praha.

