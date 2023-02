„Pořád to jsou se Zubřím pro mě specifické zápasy. Strávil jsem tam deset let života, to nejde jen tak vymazat z hlavy. Pořád tam mám spoustu známých, zůstali jsme v kontaktu,“ vyznal se osmadvacetiletý Jakub Douda, že vazby na Valašsko nepřetrhl ani po příchodu do Plzně.

Zdroj: Youtube

Nejčastěji je v kontaktu s masérem Petrem Kocurkem. „Voláme si po každém zápase. Teď spolu jezdíme i na nároďák, takže se užijeme až až. Jsem s ním možná víc než doma,“ pousmála se střední spojka Talentu.

A na reprezentačních srazech dochází i k dalším zajímavým setkáním. Když hrál v Zubří, trénoval tam Douda také malé žáčky a v týmu měl Lukáše Mořkovského, na turnaje s nimi jezdil i Matěj Havran, odchovanec Vsetína. „Je to zvláštní, teď jsme spolu v nároďáku. A jsou lepší než já. Kolikrát si vzpomenu, jak jsme válčili v Zubří na palubovce, jak jsem se s nimi trápil,“ usmívá se.

Házenkář Jakub Douda v barvách Talent týmu Plzeňského kraje.

Ale, že by se nějak zvlášť podílel na jejich vzestupu si nemyslí. „Trenérů měli dobrých hodně, to nebylo jen o mně. Zásluhy na tom, kde ti kluci dneska jsou, mají jiní než já,“ doplnil skromně a přidal, že do extraligy už se zapojují i další – Randýsek, Cibulec, Kyryljuk. „Ti byli z ročníku, který jsem měl na starosti já. Jsem rád, že to dotáhli až do áčka a pokračují v tradici. V Zubří to tak je, nic jiného než házená tam není,“ připomněl Douda, že v městečku na Valašsku jde o sport číslo jedna a málokdo mu tam nepropadl.

Po loňské famózní jízdě, kde je až v semifinále zastavil po boji právě Talent tým Plzeňského kraje, se letos Zubří trápí a zatím je až za hranou postupu do play-off. Z posledních osmi zápasů vyhráli jediný. „Může se zdát, že to s nimi bude jednoduché, ale nelze nic podcenit. Potřebují každý bod. A jak je znám, říkají si: Proč se nechytit zrovna v Plzni,“ usmál se Douda.

Repríza semifinále play-off 2022. Talent hraje se Zubřím, které se zatím trápí